CheCheが、新曲「Pie」のMV公開した。またそれと共に自主企画イベント＜CheCherish Vol.3＞の開催を発表した。

◆CheChe 動画

本日公開された「Pie」のMVは、前作「Spotlight」に続き北島滉大がディレクション。アパート室内という誰もが見かけたことのあるようなシチュエーションにおいて、時々あらわれる不協和な描写が見る人の意識を向けさせる映像に仕上がっているとのこと。BPM152の疾走感あふれるパワーポップで、テンポのいいギタープレイとドラミングが全体をリードするスピードナンバー。歌詞では、誘惑に抗えない自分を卑下しながらもなお、それに負けてしまう“沼る”人間模様が描かれているという。

また合わせて発表された自主企画イベントは、2026年2月6日に渋谷La.mamaで開催予定。本日よりチケット一般発売がスタートする。ゲストアーティストは後日発表される。

◾️＜CheChe presents 「CheCherish vol.3」＞ 公演日：2026年2月6日（金）

会場：渋谷La.mama

チケット：\3,000（税込）整理番号あり、ドリンク代別途

10月15日21:00よりチケット販売開始

◾️「Pie」 2025年10月15日（水）リリース

配信：https://lnk.to/CheChe_Pie