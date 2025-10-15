ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ」（オチャノーマ）が１５日、東京・日本武道館で、初の単独公演「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ ２０２５ ＬＩＶＥ ａｔ ＢＵＤＯＫＡＮ 〜＃ＯＣＨＡｎｎｅｌ〜」を開催した。

メジャーデビューから３周年を迎えたＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ。同公演はＨｕｌｕでの独占配信のほか、全国および台北の映画館でライブビューイングも行われた。

この日は約６８００人を動員。デビューシングル「お祭りデビューだぜ！」で幕を開けると、８月に発売した通算５枚目のシングル「学校では教えてくれないこと」「女の愛想は武器じゃない」などを含む全２６曲を歌唱。また、新曲「想定内！」も初披露した。

窪田七海（２１）は、自身の代名詞「きゅるるんビーム」で会場全体を巻き込み、武道館の初舞台を満喫。斉藤円香（２２）、広本瑠璃（２２）、中山夏月姫（２０）らは念願のコールアンドレスポンスで観客と一体になった。

アンコールでは、新曲「今日を胸に飾って」を初めてパフォーマンス。北原もも（１９）は「今日という日を、大好きなＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡのメンバーと大好きな皆さんと迎えられたこと、幸せに思います。ずっとずっと見たかった景色を見せてくれてありがとう」と涙ながらに感謝。米村姫良々（２１）も、涙を浮かべ「アイドルを目指してよかったなって思ったし、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡとしてデビューできて良かったなって。ここからもっと高いところに進んでいきますので、見守ってくださるとうれしいです」と前を向いた。