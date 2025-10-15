■EP『ACTION』

2025年11月5日（水）発売

予約：https://eill.lnk.to/ACTION_CD

特設サイト：https://eill-action.com

◆収録曲（初回限定盤・通常盤共通）

M1.ACTION

M2.what am i made for?

M3.ラストシーン.

M4.Love, lala ~恋の行方~

M5.NEEMIA

M6.fortnight

◆初回限定盤

品番：PCCA-06437 価格：4,800円（税込）

・初回限定盤映像特典（Blu-ray）「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC

1.BAE

2.FAKE LOVE/

3.罠

4.25

5.ただのギャル

6.Succubus〜初恋

7.happy ending

8.プレロマンス

9.20

10.palette

11.踊らせないで

12.MAKUAKE

13.片っぽ

14.happy ever after

15.SPOTLIGHT

16.23

17.ここで息をして

18.WE ARE

EC1.革命前夜

EC2.Baby, with u

EC3.フィナーレ。

◆通常盤

品番：PCCA-06438 価格：2,200円（税込）

◆封入特典（初回限定盤・通常盤共通）

ランダムカード（全5種）※初回生産限定

◆CDショップ予約購入先着特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ(初回限定盤ver./通常盤ver.)

・楽天ブックス：A4クリアファイル

・セブンネットショッピング：アクリルコースター(初回限定盤ver./通常盤ver.)

・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：ジャケ写ステッカー(初回限定盤ver.)

・全国HMV/HMV&BOOKS online：チェキ風ブロマイド

・PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー(通常盤ver.)

※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年11月5日発売の『ACTION』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

◆eill EP「ACTION」Pre-add / Pre-saveキャンペーン開催決定EPのリリースを記念して、Apple Music / Spotifyを対象に、Pre-add/Pre-saveキャンペーンを開催いたします。実施期間中にPre-add / Pre-saveをした方全員へ「eillからのメッセージ動画」を限定公開。・特典：応募者全員に「eillからのメッセージ動画」・応募期間2025年10月15日（水）〜2025年11月4日（火）23:59・対象ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify・応募方法：．ャンペーンURLをタップhttps://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/eill-ep-action-pre-add-pre-save◆屬海海鬟織奪廖」を押す【Spotify】か【Apple Music】からご使用の配信サービスを選択し、画面の案内に従い、アカウントを連携させる。は携が完了し、「ここをタップ！」を押すと限定動画を視聴できます！ぜひご参加ください！・注意事項※既にそれぞれのアプリ上でPre-add/Pre-saveしている方も、こちらから再度設定いただくことで参加可能です※配信サービスに登録しているメールアドレスに特典画像のデータが届きます。※各ページは、SafariまたはGoogle Chromeで開いてください。LINE等の別のアプリ内、プライべート設定の状態でSafariを開くと、正しく認証ができない場合があります。※上記ストア以外での再生は対象外となります。※当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。※個人情報の取り扱いにつきまして、ご入力いただいたお客様の個人情報は弊社にて適切に管理し、当落および問い合わせ対応にのみ使用させていただき、それ以外には使用いたしません。※本キャンペーンは、ポニーキャニオンが主催しております。各配信サービスは関与しておりませんので、各配信サービスへのお問い合わせはご遠慮ください。※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。◆eill「ACTION」配信シェアキャンペーンeill「ACTION」のリリースを記念して、楽曲配信シェアキャンペーンの開催が決定。「ACTION」をストリーミングサービスにて再生し、楽曲をXもしくはInstagramストーリーズでハッシュタグ「#eill_ACTION」「#桃源暗鬼主題歌」の2つをつけて、楽曲やアニメの感想とともにシェアしてください。ご応募いただいた方に抽選で以下賞品をプレゼントします。・プレゼント賞品内容A賞（抽選15名様）：eill「ACTION」アニメ『桃源暗鬼』ジャケット絵柄ステッカー（非売品）B賞（抽選15名様）：eill EP「ACTION」告知ポスター（非売品）※どちらかをお選び頂き、ご応募頂く形となります。・対象ストリーミングサービスApple Music、Spotify、LINE MUSIC、AWA、YouTube Music、Amazon Music Unlimited、KKBOX、dヒッツ・応募期間2025年10月3日（金）00:00〜10月17日（金）23:59・応募方法．好肇蝓璽潺鵐哀機璽咼垢如ACTION」を聴く。画面内の「･･･」ボタンをタップ。「曲を共有／シェアする」などを選択、XもしくはInstagramへ共有する。Xに楽曲の共有URL、もしくはInstagramに楽曲アートワークの投稿画面が表示されたら、ハッシュタグ「#eill_ACTION」「#桃源暗鬼主題歌」の2つと、ぜひ楽曲やアニメの感想も一緒に書いてシェアしてください！ぅ轡Д△靴薪蟾討離好リーンショットを撮影し、以下応募フォームよりご応募ください。応募フォーム：https://form.run/@eill-action-sharecp【応募に関する注意事項／必ずお読みください】※公開アカウントのみが対象となりますのでご注意ください。※賞品は2025年11月中旬以降にて、フォームに記入いただいたご住所に送付を予定しております。※応募完了メールは「@regiforms.com」のドメインから配信されます。あらかじめ受信できるように設定してください。※特典の発送をもちまして、当選のご連絡とさせていただきます。※発送は日本国内に限ります。※応募完了後、ご登録いただいた情報は一切変更を受け付けません。ご入力いただいた情報の入力不備や長期不在や住所不明・メールアドレス不備等で賞品をお届けできなかった場合、当選権利を無効とさせていただきますので、ご注意ください。※ご当選の権利を第三者に譲渡・転売(ネットオークションへの出品等も含む)または換金・変更することは固く禁じさせていただきます。※投稿は何度いただいてもよいですが、ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。期間中に、同一人物による複数応募が確認された場合は、最新の応募を有効とさせていただきます。※スクリーンショットの使いまわしはおやめください。※同一人物による複数アカウントでの連続応募やスクリーンショット画面の併用などの不正行為と判断した場合は、事前予告なく当選を無効とさせていただく場合がございます。※当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。※個人情報の取り扱いにつきまして、ご入力いただいたお客様の個人情報は弊社にて適切に管理し、当落および問い合わせ対応にのみ使用させていただき、それ以外には使用いたしません※本キャンペーンは、ポニーキャニオンが主催しております。各配信サービスは関与しておりませんので、各配信サービスへのお問い合わせはご遠慮ください。※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。【お問い合わせ先】当落についての質問や配信サイトの使用方法に関するお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承くださいませ。ポニーキャニオン カスタマーセンター営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。※キャンペーン名をお忘れなくご記入願います。