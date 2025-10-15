eill、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3主題歌「ラストシーン.」本日配信＋MV公開
eillが、新曲「ラストシーン.」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。
「ラストシーン.」は、10月16日からAmazon Prime Videoにて配信がスタートする恋愛リアリティ番組の最新作となる『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌となっている。
公開されたMVは、過去の恋の記憶と決別をするために一人旅をする女性の姿が切なく描かれており、「ラストシーン.」の楽曲の世界観を視覚的に彩る美しくも儚い映像に仕上がっているという。
なお「ラストシーン.」は、11月5日リリースEP『ACTION』にも収録される。本EPは、現在CDの予約を受付中で、配信ではApple Music / Spotifyを対象に、Pre-add / Pre-saveキャンペーンを開催中。Pre-add / Pre-saveをした全員に「eillからのメッセージ動画」も限定公開しているので、ぜひこの機会に参加してほしい。そのほか、CDショップ別特典などの情報も解禁されているので、こちらもご確認いただきたい。
◾️「ラストシーン.」
配信：https://eill.lnk.to/ACTION_EP
■EP『ACTION』
2025年11月5日（水）発売
予約：https://eill.lnk.to/ACTION_CD
特設サイト：https://eill-action.com
◆収録曲（初回限定盤・通常盤共通）
M1.ACTION
M2.what am i made for?
M3.ラストシーン.
M4.Love, lala ~恋の行方~
M5.NEEMIA
M6.fortnight
◆初回限定盤
品番：PCCA-06437 価格：4,800円（税込）
・初回限定盤映像特典（Blu-ray）「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC
1.BAE
2.FAKE LOVE/
3.罠
4.25
5.ただのギャル
6.Succubus〜初恋
7.happy ending
8.プレロマンス
9.20
10.palette
11.踊らせないで
12.MAKUAKE
13.片っぽ
14.happy ever after
15.SPOTLIGHT
16.23
17.ここで息をして
18.WE ARE
EC1.革命前夜
EC2.Baby, with u
EC3.フィナーレ。
◆通常盤
品番：PCCA-06438 価格：2,200円（税込）
◆封入特典（初回限定盤・通常盤共通）
ランダムカード（全5種）※初回生産限定
◆CDショップ予約購入先着特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ(初回限定盤ver./通常盤ver.)
・楽天ブックス：A4クリアファイル
・セブンネットショッピング：アクリルコースター(初回限定盤ver./通常盤ver.)
・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：ジャケ写ステッカー(初回限定盤ver.)
・全国HMV/HMV&BOOKS online：チェキ風ブロマイド
・PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー(通常盤ver.)
※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年11月5日発売の『ACTION』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。
※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。
※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。
EPのリリースを記念して、Apple Music / Spotifyを対象に、Pre-add/Pre-saveキャンペーンを開催いたします。実施期間中にPre-add / Pre-saveをした方全員へ「eillからのメッセージ動画」を限定公開。
・特典：応募者全員に「eillからのメッセージ動画」
・応募期間2025年10月15日（水）〜2025年11月4日（火）23:59
・対象ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify
・応募方法：
．ャンペーンURLをタップ
https://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/eill-ep-action-pre-add-pre-save
◆屬海海鬟織奪廖」を押す
【Spotify】か【Apple Music】からご使用の配信サービスを選択し、画面の案内に従い、アカウントを連携させる。
は携が完了し、「ここをタップ！」を押すと限定動画を視聴できます！
ぜひご参加ください！
・注意事項
※既にそれぞれのアプリ上でPre-add/Pre-saveしている方も、こちらから再度設定いただくことで参加可能です
※配信サービスに登録しているメールアドレスに特典画像のデータが届きます。
※各ページは、SafariまたはGoogle Chromeで開いてください。LINE等の別のアプリ内、プライべート設定の状態でSafariを開くと、正しく認証ができない場合があります。
※上記ストア以外での再生は対象外となります。
※当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。
※個人情報の取り扱いにつきまして、ご入力いただいたお客様の個人情報は弊社にて適切に管理し、当落および問い合わせ対応にのみ使用させていただき、それ以外には使用いたしません。
※本キャンペーンは、ポニーキャニオンが主催しております。各配信サービスは関与しておりませんので、各配信サービスへのお問い合わせはご遠慮ください。
※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。
◆eill「ACTION」配信シェアキャンペーン
eill「ACTION」のリリースを記念して、楽曲配信シェアキャンペーンの開催が決定。「ACTION」をストリーミングサービスにて再生し、楽曲をXもしくはInstagramストーリーズでハッシュタグ「#eill_ACTION」「#桃源暗鬼主題歌」の2つをつけて、楽曲やアニメの感想とともにシェアしてください。ご応募いただいた方に抽選で以下賞品をプレゼントします。
・プレゼント賞品内容
A賞（抽選15名様）：eill「ACTION」アニメ『桃源暗鬼』ジャケット絵柄ステッカー（非売品）
B賞（抽選15名様）：eill EP「ACTION」告知ポスター（非売品）
※どちらかをお選び頂き、ご応募頂く形となります。
・対象ストリーミングサービス
Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、AWA、YouTube Music、Amazon Music Unlimited、KKBOX、dヒッツ
・応募期間
2025年10月3日（金）00:00〜10月17日（金）23:59
・応募方法
．好肇蝓璽潺鵐哀機璽咼垢如ACTION」を聴く。
画面内の「･･･」ボタンをタップ。「曲を共有／シェアする」などを選択、XもしくはInstagramへ共有する。
Xに楽曲の共有URL、もしくはInstagramに楽曲アートワークの投稿画面が表示されたら、ハッシュタグ「#eill_ACTION」「#桃源暗鬼主題歌」の2つと、ぜひ楽曲やアニメの感想も一緒に書いてシェアしてください！
ぅ轡Д△靴薪蟾討離好リーンショットを撮影し、以下応募フォームよりご応募ください。
応募フォーム：https://form.run/@eill-action-sharecp
【応募に関する注意事項／必ずお読みください】
※公開アカウントのみが対象となりますのでご注意ください。
※賞品は2025年11月中旬以降にて、フォームに記入いただいたご住所に送付を予定しております。
※応募完了メールは「@regiforms.com」のドメインから配信されます。あらかじめ受信できるように設定してください。
※特典の発送をもちまして、当選のご連絡とさせていただきます。
※発送は日本国内に限ります。
※応募完了後、ご登録いただいた情報は一切変更を受け付けません。ご入力いただいた情報の入力不備や長期不在や住所不明・メールアドレス不備等で賞品をお届けできなかった場合、当選権利を無効とさせていただきますので、ご注意ください。
※ご当選の権利を第三者に譲渡・転売(ネットオークションへの出品等も含む)または換金・変更することは固く禁じさせていただきます。
※投稿は何度いただいてもよいですが、ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。期間中に、同一人物による複数応募が確認された場合は、最新の応募を有効とさせていただきます。
※スクリーンショットの使いまわしはおやめください。
※同一人物による複数アカウントでの連続応募やスクリーンショット画面の併用などの不正行為と判断した場合は、事前予告なく当選を無効とさせていただく場合がございます。
※当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。
※個人情報の取り扱いにつきまして、ご入力いただいたお客様の個人情報は弊社にて適切に管理し、当落および問い合わせ対応にのみ使用させていただき、それ以外には使用いたしません
※本キャンペーンは、ポニーキャニオンが主催しております。各配信サービスは関与しておりませんので、各配信サービスへのお問い合わせはご遠慮ください。
※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。
【お問い合わせ先】
当落についての質問や配信サイトの使用方法に関するお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承くださいませ。
ポニーキャニオン カスタマーセンター
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。
※キャンペーン名をお忘れなくご記入願います。
■『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始<
話数：全8話<
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
詳細ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FTD5F5HZ
製作：Amazon
コピーライト： ©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
■＜ACTION TOUR 2025-2026 (国内公演)＞
2025年
11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT
開場17:00/開演18:00
12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24
開場18:00/開演19:00
12月13日（土）宮城・仙台Rensa
開場17:00/開演18:00
2026年
1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS
開場17:30/開演18:30
1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL
開場17:30/開演18:30
2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）
開場17:00/開演18:00
◆料金・券種
[東京公演以外] スタンディング（整理番号付き）7,700円（税込）
別途ドリンク代 600円必要
[東京公演] 指定席 7,700円（税込）
別途ドリンク代 500円必要
お一人様4枚まで（分配可）
※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット
※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止
※営利目的の転売/譲渡禁止
※名古屋公演以外は、ドリンク代のお支払いは現金のみとなります。
チケット販売サイト：イープラス
チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/
◆公演に関するお問い合わせ
・大阪公演
サウンドクリエーター：TEL 06-6357-4400
（祝日を除く平日 12:00〜15:00）
・北海道公演
マウントアライブ：TEL 050-3504-8700
（平日 11:00〜18:00）
・宮城公演
ノースロードミュージック：TEL 022-256-1000
（平日 11:00〜16:00）
・福岡公演
BEA：TEL 092-712-4221
（月~金 12:00〜16:00）
・愛知公演
サンデーフォークプロモーション：TEL 052-320-9100
（12:00〜18:00）
・東京公演
クリエイティブマンプロダクション：TEL 03-3499-6669
（月・水・金12：00〜16：00）
■＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞
開催都市：台北・上海・バンコク・香港・ソウル
日時や会場、チケット情報は後日発表
