Paledusk、粗品とのコラボ曲「NO WAY!!」MV公開
Paleduskが粗品とのコラボ曲「NO WAY!! feat. 粗品」のミュージックビデオを公開した。
ミュージックビデオの監督は、これまでPaleduskのジャケットやミュージックビデオを数多く手がけ、Paleduskのもう一人のメンバーとも言えるTakasuke Kato (MONOS.) が担当。
2025年9月30日にライブハウスで行われたPaleduskのライブのアンコールに粗品が登場し、オーディエンスも参加する形で撮影が行われた。
Paleduskはこのあと、11月5日にシングル「I ♡ YOU BABY!!」を配信、11月26日にインディーズデビューから10年目にして初となるアルバム『PALEDUSK』をリリースする。アルバムには、今回ミュージックビデオが公開された「NO WAY!! feat. 粗品」の他、TVアニメ『ガチアクタ』オープニング主題歌「HUGs」、1「I ♡ YOU BABY!!」、ライブでの人気曲「PALEHELL」「RUMBLE feat. Masato from coldrain」など全12曲収録予定。
CDは、アルバム通常盤と、アルバムにインディーズ時代のベスト盤をカップリングした2枚組の2形態でのリリースとなる。アルバムのリリースを記念して、全国17箇所をまわるワンマンツアー＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞の開催も決定している。
◼︎リリース情報
「NO WAY!! feat,粗品」
Streaming＆Download：https://asab.lnk.to/no_way
「I ♡ YOU BABY !!」
2025年11月5日（水）配信リリース
Pre-add / Pre-save：https://asab.lnk.to/iloveyoubaby_pre
1stアルバム『PALEDUSK』
2025年11月26日（水）発売
CD予約：https://asab.lnk.to/Paledusk_1stAL_PALEDUSK
アルバム+インディーズ・ベスト 2枚組
初回特典：ステッカー封入
品番：RZCB-87191〜2 価格：\6,500（税込）
アルバム
初回特典：ステッカー封入
品番：RZCB-87193 価格：\3,300（税込）
＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞
2026年2月15日 (日) 福岡 LIVE HOUSE Queblick
2026年2月17日 (火) 奈良 NEVER LAND
2026年2月18日 (水) 京都 ROKA
2026年3月12日 (木) 岐阜 Yanagase ANTS
2026年3月13日 (金) 石川 LIVE HOUSE vanvanV4
2026年3月17日 (火) 静岡 Shizuoka UMBER
2026年3月18日 (水) 兵庫 太陽と虎
2026年3月19日 (木) 広島 Hiroshima CAVE-BE
2026年3月22日 (日) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA
2026年3月23日 (月) 千葉 千葉LOOK
2026年3月24日 (火) 宮城 MACANA
2026年3月26日 (木) 岩手 the five morioka
2026年3月27日 (金) 秋田 LOUD AFFECTION
2026年3月29日 (日) 北海道 KLUB COUNTER ACTION
・チケット代
スタンディング 5,000円(税込)
・先行受付
オフィシャル最速先行：2025年10月18日 (土) 18:00 〜 10月27日 (月) 23:59
プレリザーブ：2025年11月1日 (土) 18:00 〜 11月5日 (水) 23:59
・一般発売日
2025年11月15日 (土) 10:00〜
＊オフィシャル最速先行〜一般発売
販売URL https://w.pia.jp/t/paledusk2026/