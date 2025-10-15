ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ（オチャノーマ）」が１５日、初の日本武道館公演を開催した。

メジャーデビューから３年でつかみ取った聖地のステージ。集まった約６８００人のファンを前に、北原ももは「ずっとずっと見たかった景色を見せてくれてありがとう」と涙を流しながら思いを届けた。地道に鍛え上げた歌とダンスで、デビュー曲「お祭りデビューだぜ！」や初お披露目となった新曲「想定内！」「今日を胸に飾って」など全２６曲をパフォーマンス。西粼美空は「アイドルになって、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡになって良かった」としみじみ客席を見渡した。

グループの誕生は１９年。当時ハロプロ研修生だった４人によってユニットが結成され、メンバーの増減を繰り返しながら８人体制でこの日を迎えた。結成時から活動している米村姫良々（きらら）は苦節の日々に思いを巡らせながら、「武道館に立つまで時間がかかってしまったけど、こうして大きなステージに立てることが本当にうれしいです」と感動のあまり声を震わせた。

夢の一つはかなったが、リーダーの斉藤円香は「まだまだ大きくなりたいです」と前のめり。米村も「もっともっと大きいステージを目指して、もっともっと高いところに進んでいきます」と続けた。グループ名に込められた「お茶の間を楽しませる、新世代のスタンダードとなるような存在になってほしい」という思いを胸に刻み、８人はステップアップし続けていく。