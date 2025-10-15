◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第１戦 ソフトバンク２x―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが先勝した。延長１０回１死満塁で、山川がサヨナラ打。アドバンテージを含め、２勝０敗とした。

先発のモイネロが７回無失点。５回までに４度も先頭打者の出塁を許しながらも粘った。打線は達に６回まで無得点に封じられたが、２番手の田中が登板した直後に７回先頭の野村が左越えに先制ソロ。８回に松本裕がレイエスに同点ソロを浴びたものの、最後は競り勝った。

殊勲打の山川だが、当たりはボテボテで、高く跳ねた打球が三塁手の頭上を越えたものだった。ヒーローインタビューでは「サードゴロかと思った。やばい、終わったと思ったら…いや、こういうこともあるんですね」と照れた。

０４年以降の日本シリーズ進出をかけたプレーオフ、ＣＳでは、アドバンテージを含めて２勝０敗とした例が過去２６度あり、うち２５チームが突破。パ・リーグではソフトバンクの５度を含めた全１５チームが制しており、突破率は１００％だ。