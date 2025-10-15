◇パCSファイナルステージ第1戦 日本ハム1ー2Xソフトバンク（2025年10月15日 みずほペイペイ）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に開幕。リーグ2位の日本ハムは同1位のソフトバンクに延長10回サヨナラ負けを喫した。ソフトバンクに先勝され、アドバンテージ1勝を加えて2敗スタートとなった。

同点の延長10回。5番手・金村が栗原に四球を与え、4番・中村晃に犠打を決められると、牧原大は申告敬遠、今宮に左前打を打たれ1死満塁に。新庄監督は金村に代えて玉木をマウンドに送ったが、山川に初球を叩きつけられサヨナラ打とされ、接戦を落とした。

先発・達はランナーを貯めながらも、要所を締める粘りの投球。初回に連打と死球で1死満塁のピンチを招くと、首位打者の牧原大を二併殺打に抑えた。2回も1死一、二塁とされたが、野村を空振り三振、柳田を二ゴロに打ち取った。

ピンチを切り抜けると、3回、4回は3人斬り。5回も2死一、二塁とランナーを許したが、栗原を右飛に抑えた。6回6安打無失点と試合をつくる力投だった。

7回、2番手・田中が先頭の野村に左中間テラス席に先制ソロを許した。しかし、直後の8回にレイエスの同点ソロで追いつき、王者に食らいついた。

9回、2死から連打で一、二塁とチャンスを作ったが、奈良間は空振り三振に倒れた。1−1で延長戦に突入した。

昨年のCSファイナルSは3連敗で敗退。大接戦となった第1戦を落とし、4連敗となった。