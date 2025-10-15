◇パCSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク2xー1日本ハム（2025年10月15日 みずほペイペイ）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に開幕。リーグ覇者のソフトバンクは同2位の日本ハムに延長10回サヨナラ勝利を収めた。優勝チームのアドバンテージ1勝を加え、2勝とした。

1―1で迎えた延長10回だった。先頭の栗原が四球を選び出塁すると、4番・中村晃が初球できっちり犠打を決めた。その後、牧原大が申告敬遠、今宮が三遊間を破る安打で続き1死満塁。日本ハム5番手・金村に代わって玉井がマウンドに。ここまで無安打だった山川が左前にサヨナラタイムリーを放ち、試合を決めた。

ヒーローインタビューに立った山川は「マジでサードゴロと思って、ヤバイ終わったと思ったら、いや〜こういうこともあるんですね」と苦笑いで振り返った。

先発モイネロは初回、2四死球と自らの失策で2死満塁のピンチを招いた。それでも、続く清宮幸を一ゴロに打ち取り、無失点に切り抜けた。5回まで毎回ランナーを背負ったが、要所を締める投球。7回5安打無失点で降板した。

均衡を破ったのは野村だった。0−0の7回、先頭の野村が日本ハム2番手・田中の152キロの直球を強振。高く上がった打球は左中間テラス席に吸い込まれる先制ソロとなった。

しかし、直後の8回。2番手・松本裕がレイエスに右中間席への同点ソロを許した。

昨年はCSファイナルSで日本ハムに3連勝と無敗で日本シリーズを決めたソフトバンク。投手戦となった第1戦を制し、連勝を4に伸ばした。

▼野村 打ったのは真っすぐです。モイネロが踏ん張ってくれている中で、何とか先に得点をという思いだけでした。追い込まれてから何とか食らいついていこうとした結果が、ホームランと最高の形につながってくれたと思います。とにかく先制点を取ることができて良かったです。大事なクライマックスファイナル初戦を取れるように頑張ります。