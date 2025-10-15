【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）

【映像】堂安と久保がゴール裏に直行

日本代表を牽引するMF堂安律とMF久保建英の“ファン目線”を象徴するようなシーンだった。

日本代表は10月14日、国際親善でブラジル代表に3−2で逆転勝利。過去対戦で2分11敗だったサッカー王国から歴史的な初白星を奪った。

堂安は右ウイングバック、足首の故障を抱える久保は右シャドーで先発。攻撃は2人の好連携で敵陣を崩す場面を何度か見せ、ともに守備でも奮闘した。久保は54分、堂安は84分にベンチに下がり、その後はチームメイトたちとピッチ上の選手たちに声援を送り続けた。

タイムアップの瞬間、堂安と久保は集団でピッチに飛び出し歓喜に酔いしれた。しかし直後、チームメイトたちが最後まで戦った仲間たちのもとに走って行く中、何やら会話を交わした2人は別方向に走っていった。中継映像を見返すと、堂安が「いくぞ！」と誘い、久保が付いて行ったようにも見えた。

走って行った先は日本代表サポーターが陣取るゴール裏。まだ元気が有り余っているように走った堂安、そしてすでにスリッパ姿だったため小走りだった久保は、0−2と不利な状況になっても勝利を信じ、大声援を送り続けた“12番目の選手たち”と真っ先に喜びを分かち合ったのだ。

久保は試合後に舞台裏も告白

森保一監督も他の選手たちも、事あるごとにファン・サポーターへの感謝、そして声援の重要性を口にする。中でも堂安と久保は、最もファンの目線、想いを大事にしてきた。「みんなに楽しんでもらいたい」「仕事や学校のことを調整して足を運んでくれるファンをガッカリさせたくない」「サポーターはお金を払ってスタジアムに来てくれる」などの発言を2人は繰り返してきた。

歴史的なブラジル撃破の直後、まずファン・サポーターの元に駆け寄ったのは、その意味で実に堂安と久保らしい行動だった。2人は真の意味で日の丸を背負うことの重み、影響力、重要性を理解しているようにも見える。

ちなみに、試合後に久保は、このシーンについて「（ベンチにいた）何人かで意見が分かれていて、鎌田選手なんかは『いやいや、ブラジルに勝ったぐらいではしゃがないようにしよう』ってみたいな」と舞台裏を告白。そして、「僕もそれを聞いた時はそっち派だったんですけど、堂安選手を1人で行かせるのは可哀想だなって」と“久保節”で締めていた。

（ABEMA／サッカー日本代表）

