歌手の山本リンダ（７４）が１５日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで６０周年記念コンサートの「ＬＩＮＤＡ ＹＡＭＡＭＯＴＯ ６０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」を行った。

往年のヒット曲から昭和の名曲、山本が愛するシャンソンナンバーまで、芸能生活６０周年を振り返る豪華な内容で沸かせた。最後は代表曲「どうにもとまらない」「狙いうち」で力強い歌声を披露。華やかに盛り上げた。

公演前に報道陣の取材に応じた山本は「今日まで来られて感謝でいっぱい」と笑顔。「いくつになったか忘れちゃった。そのぐらいたっているんですけど」と笑わせ、健康の秘訣（ひけつ）を「結構体を動かすことが好き。階段があると階段をのぼる。あとは自転車も大好きでよく自転車で坂をこいでいます」と明かした。

この日の衣装はクールながらも美脚が見えるもの。かつての「ヘソ出しファッション」は今では「恥ずかしい」と照れ笑いした。「あの頃は『どうにもとまらない』のイメージを知っていただくためにインパクトが必要だった。だからそういうスタイルになった」と明かしつつ、「シースルーみたいなお洋服とか、ホットパンツは（今でも）やっているので慣れている」とうなずいていた。