8人組アイドルグループ、OCHA NORMA（オチャノーマ）が15日、東京・日本武道館で初の単独公演を行った。

デビュー3年目で初めて武道館のステージに立ち、リーダー斉藤円香（22）は「ようこそ！ ついにオチャノーマ初の武道館公演を迎えました！」と喜びを爆発させた。

グループ名の“お茶の間”にちなみ、楽曲をテーマごとにチャンネル分けして披露する構成で、デビュー曲「お祭りデビューだぜ！」でパワフルに幕開け。北原もも（19）が「オチャノーマのこと好きですか〜！」と叫ぶと、約6800人のファンから大歓声が起こり、筒井澪心（18）は「皆さんの大好きな思いが伝わってきましたー！」と感激した。

MCコーナーでは、「武道館でしかできないことをしたい」。“コール＆レスポンス合戦”など、客席と一体となったチャレンジで盛り上がった。窪田七海（21）は、きめ言葉の「キュルルン」を使った「キュルルンビーム！」のポーズを会場の隅々に放つパフォーマンス。歓声とともに会場がピンクのペンライトで染まり「すごーい！」と喜んだ。

アンコールでは、メンバーたちが「ずっと見たかった景色を見せてくれてありがとう」と次々と涙。斉藤は「何も持っていなかった少女が、このステージに立てていることをうれしく思います」と涙をこぼし、「ひとつ夢がかないましたが、私たちはもっと大きくなりたいです。ステップアップで頑張っていきますので、よろしくお願いします！」と誓っていた。

この日は、初パフォーマンスとなる新曲「今日を胸に飾って」など全26曲を披露した。【梅田恵子】