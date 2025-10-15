高橋文哉、Snow Man目黒蓮と一緒にナイターゴルフへ「いろんな話もしましたし…」

10月14日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、高橋文哉が2026年公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で共演するSnow Man・目黒蓮と遊びに行ったと明かした。

番組内で、目黒がInstagramのストーリーに、「シン役の高橋文哉くん 早速クランクアップしてから遊んだ！ それくらい文哉くんとの撮影は 良い時間を過ごせました。 公開お楽しみに！」とゴルフ場をバックにした高橋との2ショットを投稿していたことを受け、高橋は、「ゴルフに行ったんですよ」と切り出した。

続けて、「目黒さんが『ゴルフ興味ある』って言って『僕もやってたことありますよ』みたいな。『今度行こうよ！』みたいに言ってくれて『ぜひぜひ！』って言って」「ナイターゴルフに行ったんですよ。ゴルフって、行きの車とかも僕も乗せていただいたので、そこでもいろんな話もしましたし…」と明かした。

そして、帰りの車では、高橋の発案で“相手の言った単語から1つ文字数を増やして答える縛りのあるしりとり”を行ったと話し、「目黒さんがめちゃくちゃ弱くて」「頭の回転とか早いイメージあったんですけど、ずっとうーんうーんって言って」と笑いながら振り返っていた。