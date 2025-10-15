10月14日、生田衣梨奈がInstagramを更新した。

【写真】ジャケットを脱いだホワイトトップスSHOTなども公開

生田は、自身のInstagramアカウントにて、ABEMAの番組に出演すると切り出すと、「衣装かわいくて大好き」「めちゃくちゃ楽しく撮影して来たけん楽しみにしててね！」と告知。

同時に、ブラックのミニ丈セットアップにロングブーツを合わせたコーディネートや、ネイルなどを見せるようなポーズのバストアップショット、ジャケットを脱いでホワイトのトップス姿になった写真を公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「脚長っ！」「ほんまスタイルレベチ」「大人っぽくて可愛いー！」「最高」「お顔の良さ映える！」「可愛くて美人さん」といった絶賛の声が集まっている。

モーニング娘。の9期メンバーとして活躍し、今年7月8日に行われたコンサートをもってモーニング娘。’25及びハロー！プロジェクトを卒業した生田。今回告知していた番組は、ABEMA SPECIALチャンネルの『笑いと感動の大プレゼン大会 〜Ghost of Yōtei 魅力大解剖SP〜』で、10月18日に放送予定となっている。

画像出典：生田衣梨奈オフィシャルInstagramより