「貴重な機会。我々にとって⼤きな経験」U-22日本代表、11月にイングランドと敵地で対戦。プレミア５位クラブとの非公開マッチも
日本サッカー協会は10月15日、⼤岩剛監督が率いるU-22⽇本代表が現地11⽉14⽇にイングランドのドンカスターで、U-20イングランド代表と対戦すると発表した。
両チームとも2005年⽣まれ以降の選⼿での対戦になるという。また、非公開でのトレーニングマッチで、17⽇に現在プレミアリーグ４位につけるボーンマスとも対戦するようだ。
⼤岩監督のコメントは以下の通り。
「今回の遠征でU-20イングランド代表と、プレミアリーグの AFC ボーンマスとアウェイで対戦できることは貴重な機会だと思います。この遠征が来年１⽉に⾏われるAFC U23 アジアカップに向けて強化の場となりますし、ロサンゼルスオリンピックを目指す同世代のイングランド代表とできることは、我々にとっても⼤きな経験となります。⾃分たちの持てる⼒を発揮し、個⼈としてもチームとしても様々なことにトライできるよう、しっかりと準備していきたいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 歴史的逆転勝利に大貢献した５人に７点台の高評価！MOMは追撃弾の８番
両チームとも2005年⽣まれ以降の選⼿での対戦になるという。また、非公開でのトレーニングマッチで、17⽇に現在プレミアリーグ４位につけるボーンマスとも対戦するようだ。
⼤岩監督のコメントは以下の通り。
「今回の遠征でU-20イングランド代表と、プレミアリーグの AFC ボーンマスとアウェイで対戦できることは貴重な機会だと思います。この遠征が来年１⽉に⾏われるAFC U23 アジアカップに向けて強化の場となりますし、ロサンゼルスオリンピックを目指す同世代のイングランド代表とできることは、我々にとっても⼤きな経験となります。⾃分たちの持てる⼒を発揮し、個⼈としてもチームとしても様々なことにトライできるよう、しっかりと準備していきたいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 歴史的逆転勝利に大貢献した５人に７点台の高評価！MOMは追撃弾の８番