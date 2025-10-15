グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は広告代理店勤務でゲーマーグラドル・優希つづはさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】短髪メガネグラドルが登場

☆短髪＋メガネのグラドルと判明、広告代理店勤務＆ゲーマーで明るい髪もヤバい！



2ndDVD『天使のくちづけ』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年10月5日）

●優希つづは（ゆうき・つづは）

5月16日生まれ 大阪府出身 T163cm B84 W60 H85

とにかく明るい短髪がチャーミングで暖色チェックビキニもバッチリ。しかも今回のDVDの中では、髪の毛の色は黒でしたが、ほぼメガネ着用。

短髪＆メガネはグラドルの中ではとにかく貴重。しかも広告代理店勤務でゲーマーでもある。今回はファーストDVD（『優しい朝』スパイシビジュアル）で好評だった「なめ」に特化した作品だそうです。

しかも表紙はベージュのニップレス姿かと思ったら...。ここまでエロくなくてもいいんだけどなあ...（あくまで個人の感想です）。

――今回の作品はいつごろ、どちらで撮りましたか？

優希 4月に沖縄です。

――"なめ"に特化した作品とのことですが、ストーリーとか役柄はどんな感じですか？

優希 メガネを掛けた"しごでき"風に見せる感じのコンセプトで撮りました。

――仕事ができるOLさんという感じですかね。

優希 そうですね。私自身もOLをしているので、"しごでき"感を出した雰囲気になっていると思います。

――お気に入りとか、オススメのシーンをいくつか紹介してください。

優希 ワタシ的には競泳水着の形が、とても変わった形ですごい特殊な水着だと思うの。

このシーンもオイルとかいろいろ使ったりして、テカテカになっているので、よりいっそうセクシーに見えるんじゃないかなと思います。

――この（ジャケットの後ろ左下の前開きハイレグ競泳水着の）写真ですね。

優希 そうです。これは外で撮ったやつなんですけど、実際のDVDだと室内で撮っているので、また雰囲気が違うかと思います。

――設定の"しごでき"感が表現できたシーンはどこですか？

優希 始めの（キャプチャーの）洋服とか着てた、シャツにロースカート穿いて、メガネ掛けてるOL姿。実際にそういうOL姿で撮っているんで、いちばん"しごでき"風に見えるんじゃないかなと思います。ちょっとツーンとした感じで撮影もしたので（笑）。

――優希さんもそういう感じで働かれているんですか？

優希 実際は私、あんまり人と一緒に仕事をしているタイプではないので。一人で淡々と仕事をやっちゃうタイプの"しごでき"派です。

――広告代理店のクリエイティブな現場で働かれているんですよね。

優希 そうですね。クリエイティブの仕事をしているんで、営業というよりかはひとりで作り上げていくのが得意っていうタイプの"しごでき"です（笑）。

――ファーストDVDと比べるとどうですか？

優希 ワタシ的にはすごい攻めたと思います。

――今、会社員をやられて、グラビアもやられて、ゲーマーでもあるそうですね。FPSゲームが好きだそうですが、主にどんなタイトルを？

優希 FPSゲームはApexっていうシューティングゲームをよくしてるんですけど。基本的には、ひとの頭を狙う（笑）、撃っちゃうゲームです。

――YouTubeで配信みたいなこともやられている感じですか？

優希 配信は昔やっていて、ハッサムという大会にもよく出てはいたんですけど、最近はちょっとやってないです。

別で言うと、東京ゲームショーに最近、お仕事で行って。ゲームのお仕事はちょくちょくやってます。好きなんで（笑）。

――今後も会社で働きながらグラビアもゲームも、という感じですか？

優希 そうですね、グラビアの仕事ももっとやりたくて、どちらかというと「会社全然いないじゃん」ぐらい、お仕事がんばれるように、頑張りたいと思ってます。

――前回の時は黒髪でしたが、明るくしたんですね。

優希 これの撮影の時は黒髪なんですけど、最近、夏ということで、ちょっとギャルになってみました（笑）。

――最近なんですか？

優希 しばらくずっと黒髪だったんで、ちょっとなんか明るくしたいなと思って、特にマネージャーに何も言うこともなく染めました（笑）。

――似合ってますよ。

優希 本当ですか？ うれしいです。

――メガネはDVDでだけ着用しているんですか？

優希 今日も本当はメガネを持ってきたんですけど、壊れたのか掛けられなくなっちゃって。メガネテーマの作品だったのに残念です。

――今後もグラビアではメガネを着用しそうですか？

優希 付けたり、付けなかったり。でもメガネキャラが浸透すればなとも思います。

＊ ＊ ＊

一本目のDVDの時はメガネ着用ではなかったのですが、短髪＆メガネ着用という、私の個人的な趣味嗜好でも超ストライクな逸材ということが判明しました。

明るい髪もさらにチャーミングになった印象です。DVDとかグラビアの時は黒髪でももちろんいいんですけど、個性を出すのもありかも。

さらに11月からは新たなお仕事も始まる模様。いったい何足のわらじを履くのやら。でも出来ることはどんどんやって、知名度もあげちゃいましょう。

取材・文・撮影／北川昌弘