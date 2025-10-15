『千歳くんはラムネ瓶のなか』第2話放送後「はよしね」にファン沸く！ 「OP作画えぐいくらい綺麗だな…」
アニメ化されていない作品として初めて「このライトノベルがすごい！」に殿堂入りしたライトノベル『千歳くんはラムネ瓶のなか』。10月7日にアニメの初回、14日に第2話が放送されました。本記事ではその感想を紹介します。
【動画】美しさあふれるノンクレジット映像
「窓ガラスを破り、半ば強引にではあるが健太との対面を果たした朔。初めこそ『ヤリチンクソ野郎』という先入観から、一挙手一投足に突っかかってくる健太だったが、真剣に向き合おうとする朔の姿勢が、少しずつその心を動かしていく。なんでも、好きだった女子にひどい振られ方をしたことが引きこもりの原因らしい。振られた相手を見返せるように、もう一度自分の足で歩けるように、健太は期限付きで朔たちと行動を共にすることになるのだが……」（公式Webサイトより引用）
「OP作画えぐいくらい綺麗だな…」
「こてこての福井弁からの〜… 「はよしね（福井弁ではやくしなさい）」」
「OPもEDも作画、曲ともに神でした いや、ヒロインズみんな可愛すぎな？？？」
「超絶貴重な髪下ろしヘアゴムくわえ夕湖をありがとうございます」
「原作ファンは全員聴きたかった福井弁パート」
「コミュニケーションの本質やイジリとイジメの境界線等納得出来る内容も多かった！」
「まさに"feel"のごとく、考えずに感じた神作画!!あまりの美しさに息を飲む...」
「サビのカットイン ファン泣かせにきてんだろこれ」
「作画スタッフに夕湖推しがいるとしか思えない」
「とりあえず小一時間ライアー見た感じキャラのカットインは夕湖が一番好きかな やっぱりスタッフさんに夕湖強火オタクがいるだろ…笑」
次回第3話は21日放送予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
