『キミと越えて恋になる』初回放送後に反響続出「凄くいい…!!」「右化していく今の日本に刺してきたテーマ性」
獣人と人間が共存する町に住む高校生・万里と獣人の繋。種族が異なる2人の恋の行方はどうなるのか、そんなストーリーのアニメ『キミと越えて恋になる』（TOKYO MX/関西テレビ）。10月14日に初回が放送されると、多くの感想がネット上にあふれました。本記事では、さまざまな感想を一挙紹介します。
【投稿】アニメだけでなく漫画も！
「四之葉高校に通う高校生の万理は、遅刻ギリギリで学校に向かっていたところ、閉ざされた校門前に佇む男子生徒に気づく。一緒に迂回路の壁を越えようと声を掛けると、男子生徒は犬種（いぬしゅ）の獣人だった。繋は、その日万理のクラスに獣人の特例生として入学する」（公式Webサイトより引用）
「万里ちゃんは文句無しに可愛い、繋はイケメンなんだろうけどさすがに恋愛は…って思ったら既にキュンキュン始まってる…てか繋盛ってるw」
「なんとなくだが、右化していく今の日本に刺してきたテーマ性という感じかな」
「どう価値観を擦り合わせていくのか楽しみ！」
「恋に落ちるのやや早すぎ感ある」
「2人の距離感最高」
「女の子のお風呂はカットしながら獣人のお風呂はしっかりやっていくスタイル…（笑）」
「万理と繋の恋の行方も気になるが,雪紘のような偏見のない友達が増えて行くのかも気になるところ! これは視聴継続して行こうと思う!」
「ちょっとこのアニメはキザ過ぎて観るのがつれぇわ。観てるだけで恥ずかしくなってるな」
「おそらく結構なシーンやパーツをAIで作ってるのだろうけど、春アニメや夏アニメのそれより違和感が少なくなってるのは凄いね。進化するスピードが早い」
「まだ途中だけど思った以上に凄くいい…!!」
次回第2話は21日放送予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】アニメだけでなく漫画も！
「獣人の特例生として入学する」公式X（旧Twitter）のフォロワー数は2万人を超え、さらに漫画の単行本も10巻まで発売されている同作。初回の概要は以下の通りです。
期待大！ の感想から奥深い考察まで放送後、Xにはさまざまな感想が上がりました。
「万里ちゃんは文句無しに可愛い、繋はイケメンなんだろうけどさすがに恋愛は…って思ったら既にキュンキュン始まってる…てか繋盛ってるw」
「なんとなくだが、右化していく今の日本に刺してきたテーマ性という感じかな」
「どう価値観を擦り合わせていくのか楽しみ！」
「恋に落ちるのやや早すぎ感ある」
「2人の距離感最高」
「女の子のお風呂はカットしながら獣人のお風呂はしっかりやっていくスタイル…（笑）」
「万理と繋の恋の行方も気になるが,雪紘のような偏見のない友達が増えて行くのかも気になるところ! これは視聴継続して行こうと思う!」
「ちょっとこのアニメはキザ過ぎて観るのがつれぇわ。観てるだけで恥ずかしくなってるな」
「おそらく結構なシーンやパーツをAIで作ってるのだろうけど、春アニメや夏アニメのそれより違和感が少なくなってるのは凄いね。進化するスピードが早い」
「まだ途中だけど思った以上に凄くいい…!!」
次回第2話は21日放送予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)