令和ロマン・くるまが、バングラデシュで偶然出会ったのは、平均月収の約50倍を稼ぐセレブ男性。彼の一家が暮らす豪邸で、くるまは手厚いもてなしを受けた。初対面の日本人に親切にしてくれたのは、なぜなのか。そして、超リッチな彼の職業とは…？

【映像】日本に所縁ある家主の職業＆豪邸の内部

10月12日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃4が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

南アジア旅3日目、くるまは首都ダッカ最大の港・ショドルガット港からボートに乗り、繊維産業が盛んなバングラデシュ中部の街・ナラヤンガンジを目指した。しかし、くるまが仕事のメールを返信しているうちに、ボートはナラヤンガンジを通過。やがてボートが勝手に接岸準備を始め、たどり着いたのは、どこだかわからない港だった。その港には大勢の子どもたちが集まっており、くるまはたちまち人気者に。次々と握手を求められ、大騒ぎになってしまった。

流れに身を任せ、“くるま軍団”の子どもたちと大盛り上がりで道を進んでいくと、一軒の豪邸が現れた。すると、1人の少年が「この家に行ってみる？」と提案。この豪邸に、少年の親戚が住んでいるのだという。当初、くるまはこの家に立ち寄る考えはなく、帰ろうとしていたのだが、騒ぎを聞きつけた家主が出てきて「冷たい飲み物を出すよ」と歓迎してくれ、厚意に甘えることにしたのだった。

1階にはシャンデリアが輝く応接室に、巨大な食器棚が置かれたダイニングルーム。階段を上がると広々とした空間が広がり、たくさんの部屋があった。「何人で住んでいるんですか？」と尋ねると、家主の男性から「僕の家族は妻と子どもを合わせて4人。弟の家族が5人。そして母で10人だ」と答えが返ってきた。

さらに詳しく話を聞いていくと、男性の月収は125万タカ（約156万円）とのこと。ちなみに、バングラデシュの2024年の平均月収は約2万6000タカ（約3万2500円）なので、約50倍の月収を得ている計算になる。この豪邸は男性の父親が建てたもので、1・2階に家族が住み、上層階は賃貸として活用。気になる職業は、家主の男性が病院の経営者。弟は、父親から引き継いだレンガ会社を経営しているのだという。

この日、くるまはランチをご馳走になり、手厚いもてなしを受けた。テーブルには、お祝いのときに食べる炊き込みご飯や鶏肉のスパイス煮込みなど、バングラデシュの家庭料理がずらり。料理を次々と皿によそってくれる場面もあり、心からくるまを歓迎している様子が伝わってきた。

突然やって来た日本人に、ここまで親切にしてくれたのはなぜなのか。その理由について、家主の男性は「父は仕事で10年、東京で暮らしていた。日本の人に本当に良くしてもらって、貯めたお金でバングラデシュで事業を起こして成功できたんだ。日本人はみな親切でいい人しかいない。本当に優しくしてもらったと父はよく言っていたよ。だから僕は心の底からあなたをもてなしたい。あなたはそんな日本から来た客人だから」と説明。さらに、くるまが子どもたちと遊んでいる姿を見て、好感を持ったことも理由のひとつのようで、男性は「彼は子どもたちの相手をしてくれて、とても優しかった。父と同じくこの子たちもまた日本を好きになるだろう」と話していた。

最後にくるまは「これは私たちの友情の証です」と、お世話になった家族に扇子をプレゼント。「僕たちの家に来てくれてありがとう。次バングラデシュに来たときもまた来てね」という男性の言葉に、くるまは「必ず来ます」と再訪を誓い、温もりに満ちたこの家を後にしたのだった。