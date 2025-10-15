卓球のアジア選手権（１５日、インド・ブバネシュワル）、女子団体決勝が行われ、日本は中国に０―３で黒星を喫し、銀メダルで幕を閉じた。

前回大会では中国を下して金メダルを獲得していた日本。中国側は同国メディア「捜狐」が「昨年の敗北の痛みはまだ消えていない。今夜、中国女子卓球選手たちは決意を新たに戦場へと足を踏み入れた」と報じるなど、リベンジへの強い思いを持って挑んでいた。

日本はカットマンの橋本帆乃香（デンソーポラリス）を第１試合に投入し、元世界女王の王曼碰から第１ゲームを先取。同メディアは「日本のコーチは驚くべき選択をした。カットマンの橋本帆乃香を一番手に起用した。中国チームのリズムを崩し、昨年の奇跡の再現を狙ったものだった」と分析したが、第２、３、４ゲームを連取された。

第２試合は張本美和（木下グループ）が孫穎莎に０―３、第３試合は早田ひな（日本生命）が蒯曼に１―３で敗れ、頂点には届かなかった。

同メディアは日本撃破のカギについて「王曼宇の逆転劇は、日本の異例のフォーメーションに対する完璧な対応だった」と称賛。今大会は卓球王国の存在感を示されてしまったようだ。