「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージ（甲子園）が１５日に開幕。阪神との第１戦に先発したＤｅＮＡ・東克樹投手（２９）が狢攻瓩琶され、６回途中２失点でマウンドを降りた。

両チームとも無得点のまま進んだ６回一死二塁の場面だった。打席の森下に初球を投じる直前、二塁走者の近本光司外野手（３０）が三塁に向けてスタートを切った。ボールは捕手・山本のミットに収まったが、三塁に送球することもできず盗塁を許した。東は近本を目でけん制しておらず、投球モーションを完全に盗まれていた。ピンチは広がり、森下にはカウント１―１からのシュートを中前に運ばれ、とうとう均衡を破れられた。

運にも見放された。次打者・佐藤輝のバットをへし折ったものの、フラフラと上がった飛球は中前にポトリ…。その後、二死一、三塁と局面が変わり、途中出場の小野寺に５球続けた外角球を右前に運ばれて２点目を失い、三浦監督に交代を告げられた。

５回まで球数も少なく好投を続けてきたが、近本に隙を突かれ、一気に降板まで追い込まれた東。優勝アドバンテージの１勝を持つ阪神の揺さぶりは今後にどう影響するのか――。