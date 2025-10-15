10月18日（土）にオーストラリア・コーフィールド競馬場で行われるコーフィールドカップ（G1・芝2400m）に出走予定のJRA所属馬ゴールデンスナップ（牝5・栗東・田中克典）の調教状況および関係者コメントが発表された。

コーフィールド競馬場の芝コースで併走調教を実施し、前半2ハロンを15-14、後半3ハロンを強めに追われた。騎乗したのは浜中俊騎手。

2024コーフィールドカップ、コックスプレート、メルボルンカップ（G1）に日本馬が予備登録

「良い状態で送り出せそう」

田中克典調教師は「馬の状態は到着してから上がってきていますし、今朝の追い切りも良かったので、良い状態で送り出せそうです。レースまで数日ありますので、このまま良い形で送り出せるように、スタッフと準備をしていきたいと思います」とコメント。

浜中俊騎手も「状態は良かったです。前走で騎乗したときよりも、状態はふたつくらい上がっていると感じました。ここを目標に、調整がうまくいっていると思います」と手応えを語った。

なお、同レースに関してJRAによる馬券発売は行われない。