元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサーが、８歳の誕生日を迎えた長女との母娘ショットを公開した。

平井アナは１５日までに、自身のインスタグラムを更新。「先日、娘が８歳の誕生日を迎えました。今年のプレゼントは写真スタジオでの撮影」と記し、スタジオで娘とハグする写真などを投稿。

「そして、初めてのお友だちを招いてのバースデーパーティー 張り切ってアフタヌーンティー風にお菓子を並べたら、笑い声と甘い香りでお部屋が満たされました」と誕生日会ショットもアップ。

「どんどん成長していく姿が嬉しくて、まだまだ甘えん坊なところも愛おしくて。そばで見守ってくれる家族や、一緒に笑ってくれるお友だち、ママたちに、心からありがとう。母８歳も、同じ時間を味わいながら育っていきたいと思います」とつづった。

この投稿には「母と娘の８年間はとても幸せでかけがえのない時間ですね」「こちらまで嬉しくなってしまう投稿ありがとうございます」「親子揃って可愛いですね」「ママに似て、べっぴんさんになられる予感します」などのコメントが寄せられた。

平井アナはフジテレビに勤めていた２０１２年に年上の同局のディレクターと社内結婚。１７年に長女を出産、２２年１２月に離婚を報告した。