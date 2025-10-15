今年4月の医療事故を受けて分べんを休止している松本市立病院の産科について、市は「安全に分べんを継続することは難しい」として、今後の分べん機能を廃止することを決めました。



15日の松本市議会・厚生委員協議会。



松本市立病院 事務部渡辺敏明 部長

「さまざまな課題を全て解決することは困難であり、地域の分べん件数が減少傾向にあることを踏まえると将来的にも安全に分べんを継続することが難しいと判断し、分べん機能の廃止を決定した」





松本市立病院の産科では今年4月に起きた医療事故を受けて現在、分べんを休止しています。病院は今後、移転・新築を予定していて産科を継続するか検討を進めていました。15日報告された分べん機能廃止の理由について市は、分べん事故により産科診療体制の構造的な問題が顕著になったこと、また医師や助産師の確保が難しいことなどをあげました。松本市立病院の分べん件数は「2015年度」に500件を超えていましたが、「昨年度」は138件と「3割ほど」にまで減少しています市は、松本地域の医療機関全体で市立病院の分べん件数を受け入れられる余力があると判断し、市議会に説明しました。松本市議会 塩原孝子議員「産科（分べん）廃止しないで継続をなんとかできないか」松本市議会 吉村幸代議員「事情をすべて考えるとやむを得ないかと」松本市議会 上條一正議員「今回の分べん廃止という決断については良とする」15日は継続を求める意見も出ましたが「やむを得ない」という議員が大半を占め、分べん機能の廃止を了承しました。松本市民（ 30代）「もともとそんなに松本って（子どもが生める）病院が多くないと思うのでそれが一つ減るというのはこれから子ども産むママさんには厳しいんじゃないかな」松本市民 （60代）「少子化になっていて子どもは少ないけれど、出産していただいて人口を増やしていただきたいので市民病院でも（産科を）やっていただけたら」松本市 臥雲義尚市長「今後新病院建設に向けて分べんはもちろんこれでなくなりますが改めて信頼の回復と主要部局もとりわけ病院局、市立病院は襟を正す必要があると」松本市立病院ではこれまで通り出産前後の検診などサポートを続け、近隣の分べん可能な医療機関と連携していきたいとしています。