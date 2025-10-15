歌手の山崎まさよしが、不整脈の症状により、11月8日から開催予定だったライブツアーの全公演を中止することがわかりました。

【映像】所属事務所からのメッセージ

山崎の所属事務所は、10月15日、公式サイトで「この度、山崎まさよし本人の体調不良により、11月8日から開催を予定していましたライブツアー『YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”』の全公演を中止させていただくこととなりました。開催へ向けて山崎まさよし本人の強い意志のもと準備を進めてまいりましたが、不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断し、本人の体調回復を最優先に考え本ツアーを中止するという結論に至りました。公演を心待ちにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、そしてファンの皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。」とコメントしています。

このライブツアーは、山崎のデビュー30周年を記念した5年ぶりのライブツアーで、2025年11月8日から、翌年の2月28日まで全国15箇所で開催を予定していました。

チケットの払い戻し方法や詳細については改めて案内があるということです。

山崎のインスタグラムにも同じ内容が投稿されており、ファンからは、「1日も早い回復を願っています」「どうか焦らずゆっくりと。待ってます！」「すてきなパフォーマンスを楽しみに待っています」などのコメントが寄せられています。

