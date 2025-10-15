「子どもは褒めて育てなきゃ…イライラしすぎ」何もしない夫の一言にイラッ！ どう返す？
周囲と自分の子育て方針が違った場合、あなたはどうしますか？ 赤の他人であるママ友と違ってしまうのはよくあることですが、夫婦間でも子どものしつけで意見が合わず、揉めることも…。
多少の価値観の違いは仕方ないと割り切っていても、相手の教育方針がわが子に悪影響を及ぼすとしたら…。
今回は、読者からの反響が大きかった、教育方針の違いからトラブルになってしまった人気2作品を紹介します。
「イライラしすぎ」ワンオペの私をより苛立たせる夫
夫は基本的に毎日終電帰りで、家のことは何ひとつしないようです。娘のことは妻に任せっきりなのに、自分の理想とする「褒める育児」を押し付けてきて!?
＞＞【まんが】子どもを褒めて育てたい夫
次はママ友との付き合いをする上でのエピソードです。
相手に正論をぶつけるのは簡単ですが、果たして、子育てに「正しい方法」はあるのでしょうか…？
ガサツなママ友は無知なだけ？ 私が「正しい子育て」を教えてあげる！
美香さんの子育てが、気になって仕方ない綾子さん。寒いのに上着を持ってこない美香さんに物申したいことがあるよう…。どうやらふたりの教育方針は、真逆のように感じられますね。
子ども同士が仲良しなので距離も置けず、我慢して付き合っていた綾子さんは、ママ友たちから人気がある美香さんと、あるトラブルを抱えることになるのです…。
＞＞【まんが】ガサツなママが許せない
続いて紹介するのは、子どもを褒めて甘やかす夫のエピソードです。
＞＞【まんが】子どもを褒めて育てたい夫
＞＞【まんが】ガサツなママが許せない
(ウーマンエキサイト編集部)
