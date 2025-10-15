※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ
出産を支えてくれた助産師は実は夫と1年も交際していた。妻は夫のコートから温浴テーマパークの2人分のレシートを発見。しかし夫はすでにアリバイ工作済みで、友人に口裏を合わせさせる。妻は「疑ってごめん」と謝るしかなかった。しばらくして家に一通の封筒が。

ついに…


やることは山積みなのに


他人事な夫


届いたのは「保育園内定」の知らせ。ずっと待ち望んでいた通知でした。やっと1日中子どもとふたりきりのワンオペ生活から抜けられる！　嬉しいやら寂しいやら…

とはいえやることはたくさん。健康診断も行かないといけないし、断乳の準備も…。

夫に相談すると「がんばってね」と他人事発言が！　沿道から走者にエールを送ってる人ですか!?　君も帆走するんだよ！　頼りにならないな〜！

ひとまず妻は断乳の相談のため産院に行くことに。

産院に…えっ、あの助産師「みく」がいる産院に!?

(ぽん子)