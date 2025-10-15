※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

出産を支えてくれた助産師は実は夫と1年も交際していた。妻は夫のコートから温浴テーマパークの2人分のレシートを発見。しかし夫はすでにアリバイ工作済みで、友人に口裏を合わせさせる。妻は「疑ってごめん」と謝るしかなかった。しばらくして家に一通の封筒が。



ついに…やることは山積みなのに

他人事な夫届いたのは「保育園内定」の知らせ。ずっと待ち望んでいた通知でした。やっと1日中子どもとふたりきりのワンオペ生活から抜けられる！ 嬉しいやら寂しいやら…とはいえやることはたくさん。健康診断も行かないといけないし、断乳の準備も…。夫に相談すると「がんばってね」と他人事発言が！ 沿道から走者にエールを送ってる人ですか!? 君も帆走するんだよ！ 頼りにならないな〜！ひとまず妻は断乳の相談のため産院に行くことに。産院に…えっ、あの助産師「みく」がいる産院に!?(ぽん子)