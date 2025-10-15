ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（8月）
予想 N/A 前回 1.0%（前年比)
21:30
ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
予想 0.1 前回 -8.7
カナダ製造業売上高（8月）
予想 -1.5% 前回 2.5%（前月比)
カナダ卸売売上高（8月）
予想 N/A 前回 1.2%（前月比)
時刻未定
インド貿易収支（9月）
予想 N/A 前回 -264.9億ドル（貿易収支)
22:30
ミランFRB理事、CNBC主催「Invest in America Forum」出席
22:45
レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
16日
0:45
ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
0:50
ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席
1:30
ミランFRB理事、野村リサーチ主催イベント出席
2:00
ウォラーFRB理事、AI関連イベント出席（質疑応答あり）
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
デギンドスECB副総裁、イベント出席
ブリーデン英中銀副総裁、フィンテック関連イベント出席
3:30
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
4:45
ブロック豪中銀総裁、野村リサーチ主催イベント出席
6:50
ケント豪中銀総裁補佐、オーストラリア投資会議出席
米財務省半期為替報告書の議会提出期限
G20財務相中央銀行総裁会議（ワシントン、16日まで）
EU外相理事会（防衛）
米主要企業決算
モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ、ユナイテッド航空
※米消費者物価指数（9月）は24日に発表、当初予定日は15日だった
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
