21:00
ブラジル小売売上高（8月）
予想　N/A　前回　1.0%（前年比)

21:30
ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
予想　0.1　前回　-8.7

カナダ製造業売上高（8月）
予想　-1.5%　前回　2.5%（前月比)

カナダ卸売売上高（8月）
予想　N/A　前回　1.2%（前月比)

時刻未定
インド貿易収支（9月）
予想　N/A　前回　-264.9億ドル（貿易収支)

22:30　
ミランFRB理事、CNBC主催「Invest in America Forum」出席

22:45　
レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席

16日
0:45　
ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席

0:50　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席

1:30　
ミランFRB理事、野村リサーチ主催イベント出席

2:00　
ウォラーFRB理事、AI関連イベント出席（質疑応答あり）

3:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
デギンドスECB副総裁、イベント出席
ブリーデン英中銀副総裁、フィンテック関連イベント出席

3:30　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

4:45　
ブロック豪中銀総裁、野村リサーチ主催イベント出席

6:50　
ケント豪中銀総裁補佐、オーストラリア投資会議出席


米財務省半期為替報告書の議会提出期限
G20財務相中央銀行総裁会議（ワシントン、16日まで）
EU外相理事会（防衛）

米主要企業決算
モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ、ユナイテッド航空

※米消費者物価指数（9月）は24日に発表、当初予定日は15日だった
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。