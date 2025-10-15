ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

ブラジル小売売上高（8月）

予想 N/A 前回 1.0%（前年比)



21:30

ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）

予想 0.1 前回 -8.7



カナダ製造業売上高（8月）

予想 -1.5% 前回 2.5%（前月比)



カナダ卸売売上高（8月）

予想 N/A 前回 1.2%（前月比)



時刻未定

インド貿易収支（9月）

予想 N/A 前回 -264.9億ドル（貿易収支)



22:30

ミランFRB理事、CNBC主催「Invest in America Forum」出席



22:45

レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席



16日

0:45

ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席



0:50

ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席



1:30

ミランFRB理事、野村リサーチ主催イベント出席



2:00

ウォラーFRB理事、AI関連イベント出席（質疑応答あり）



3:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

デギンドスECB副総裁、イベント出席

ブリーデン英中銀副総裁、フィンテック関連イベント出席



3:30

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



4:45

ブロック豪中銀総裁、野村リサーチ主催イベント出席



6:50

ケント豪中銀総裁補佐、オーストラリア投資会議出席





米財務省半期為替報告書の議会提出期限

G20財務相中央銀行総裁会議（ワシントン、16日まで）

EU外相理事会（防衛）



米主要企業決算

モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ、ユナイテッド航空



※米消費者物価指数（9月）は24日に発表、当初予定日は15日だった

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

