大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、ロシアのモスクワを訪れた様子を公開し、話題となっている。

豊ノ島は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「遅くなりました。ロンドンというコメント、連絡が多かったですが、今回ロシアのモスクワに来てます。日本の文化を伝えるイベントに来ました！」と記し、飛行機の前で両手を挙げる写真や機内での写真などをアップ。

「北京経由で空港で元・大喜鵬の山口と合流して、嬉しくなってとりあえず最近見たばっかりの三段構えのマネごとをしてみました。笑 日本の文化である相撲の素晴らしさをロシアの皆さんに伝えてきます！ ※ちなみに山口君はモスクワで５℃の中、海パンとＴシャツです。笑」とつづった。

同行している元・大喜鵬の山口雅弘さんもインスタを更新し、豊ノ島がモスクワの街を歩く様子を公開した。

この投稿には「豊ノ島さん、忙しいですね。お身体には気をつけて下さいね」「イベント行きます ようこそモスクワ！楽しみにしてました〜！」などのコメントが寄せられた。