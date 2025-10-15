YOASOBI、LE SSERAFIMが出演するイベント『ZOZOFES』が、10月12日にKアリーナ横浜にて開催された。YOASOBIのikuraこと、幾田りらがLE SSERAFIMとの記念写真やステージショットを公開している。

開催にあたって、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」をリリースした2組。幾田は「Love」とハートマークを作り、LE SSERAFIMメンバー5人に囲まれた集合写真をポスト。「“the NOISE”も一緒に歌わせていただきました」とライブを振り返っている。投稿にはメンバーのHUH YUNJINがハートの絵文字でコメントを送った。

ほかにもファッションブランド「doublet」とのコラボアイテムを身につけたステージショットもアップ。コメント欄には衣装のコーディネートに絶賛の声が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）