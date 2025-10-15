美容師の雑談に「しんどい」と共感殺到！美容院で他愛のない会話を振られ苦痛を感じる「話しかけられたくない派」の叫び【作者に聞く】
髪を切っている最中、美容師にいろいろと話しかけられるのが苦手だという、ゐさん(@irk_hrk)の漫画『話しかけられちゃうと終わる人』に、2万6000いいねを超える共感が集まっている。
■「うどん屋の話」に「へー、そうなんですか」しか返せない苦痛
主人公は、行きつけの美容院でカットを受けている最中、担当の美容師から「僕の地元、香川なんですけど、コンビニよりうどん屋のが多くて〜」といった他愛のない話をされることが増えた。もともと寡黙な人だったはずなのに、何度も通ううちに変わってきたようだ。
ゐさんがX(旧Twitter)にこの漫画を投稿すると、「わかる。お金払っているのに、さらに気とエネルギーを使いたくない」「髪型の相談ならわかるが、美容師さんの身の上話をずっと聞かないといけないのはなんで？」など、大きな反響を呼んだ。
■「買わなくてはいけないプレッシャー」に負けてしまう
話しかけられるのが苦手なのは美容院に限ったことではない。服屋でも同様に、一人で見たいときに店員にグイグイこられると、ゆっくり見ることができずに帰ってしまうという。
主人公は「買わなくてはいけないプレッシャーに負けてしまうので、もう行けない」とまで感じるほどだ。
一方で、「無言の空気感がいたたまれない」「他愛のない話をしている方が楽」といった「話しかけてほしい派」もいるようだ。
ゐさんはこのほかにも、漫画『自己肯定感が低いので人生リノベします』や、ホストに狂い見返りもなく貢ぐ推し活(ホス狂)シリーズ『ブチヲと麗奈』などを描いている。
画像提供：ゐ(@irk_hrk)
