これはいい！真面目に推せるキーボードです。

左手デバイス（プログラマブルキーボード）が、手放せなくなるレベルで便利なのは、使ったことがある人ならご存知のとおりですね。その左手デバイスとキーボードを合体させたハイブリッドキーボードが、「K1 PRO」。

しかも現在、数量限定で大幅割引を実施中なので、このチャンスを逃してしまったら後悔すること間違いなし！気になる人は、まずはサクッとチェックしておいてください。

多機能なワンボタン操作を実現するカスタムキー

こういうのを待ってた人は、きっと多いはず。

おそらく多くの人があまり使っていない、「home」「end」「pageup」「pagedown」など、方向キーの上に配置されているキー。この部分を、自由にアレンジできるプログラマブルスイッチ（左手デバイス）にしてしまった、というのが「K1 PRO」の大きな特長。

ダイヤルを回すことで機能を切り替えし、手数のかかる操作をワンタッチ化できる快適さは、上の動画を見ただけでご想像いただけるでしょう。

各キーのセッティングは専用アプリケーションを使って変更が可能となっており、WindowsとMacに対応しています。

ちなみにアプリ名は「Stream Dock」。有名な左手デバイスとよく似た名称ですが、お間違いのないように。実際に使ってみて特に問題なく動作してくれましたし、各メニューの日本語化も違和感ない印象でしたので、使い勝手に関しての心配は無用です。

アプリインストール後、接続している「K1 PRO」を自動で認識するなど、むしろ信頼感すらある仕上がりでした。（※Windows 11で検証しています）

メカニカルキーの気持ちいい打鍵感

「K1 PRO」の見逃せない特長は、もうひとつ。打鍵感に優れたメカニカルキースイッチ「Haimu Red Switch」を採用しており、もちろんホットスワップ対応なので、好みのキースイッチ、キーキャップにアレンジも可能になっています。

個人的には赤軸好きなので、初期セットのままでとても気持ち良い打鍵感を味わうことができました。

ただし、静音キーというのはあくまでメカニカルキーというカテゴリー内での話。メカニカルらしい独特な打鍵音は、それなりに存在感があるものなので、静かな職場などで使いたいという場合は、少々気になるかもしれません。

キーはUS配列です

また、キー配列はUS配列になっています。JIS配列は用意されていませんので、この点にはご注意ください。

もうひとつ、プログラマブル（キーマップ変更対応）になっているのは右上の該当エリアのみです。主要キー配列のアレンジには非対応となっていますので、この点も誤解のないようにしてください。

5,000万回の打鍵テストをクリアしたという高い耐久性を誇っている点、1年間の保証付きという点も、購入のしやすさにつながっている「K1 PRO」。

11種類のRGBバックライトパターンは、ゲーミング対応らしい派手な演出から、オフィスワークを念頭に置いた大人しいものまで自在に調整可能です。

左手デバイスが気になっていたという方、もしくはすでに使っているけど買い換えを検討している方、詳細は以下のリンク先でチェックいただけますので、お早めにチェックしてみてください！

