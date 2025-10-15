Image: 湯木進悟

2023年10月6日の記事を編集して再掲載しています。

とりあえず即適用！

Windows 11、使ってますか？ 直近で新たにパソコンを買い替えた人には、まったく無縁の話でしょうけど、いまこの瞬間もパソコンはWindows 10という人は、まだ多数存在しています。なんらかの手段を講じない限り、Windows 10のサポートはきのう10月14日をもって終了していますが、Microsoft（マイクロソフト）から公式に救世主のような新制度が用意されています。

2025年10月15日からサポート対象外￥

Windows 10サポート終了に備えるよう、マイクロソフトはかなり前からアナウンスを繰り返しています。

もし現時点でもWindows 10のパソコンを使っていれば、公式サポートの終了を警告するメッセージの表示を、いたるところで目にしたことでしょう。

ただし、その備えというのは、結局のところはWindows 11へ早く移行してねというもの。困るのはWindows 11のシステム要件を満たしていないため、とにかく使い続けるしかないというWindows 10パソコンの扱いなんですよね。

無料で2026年10月13日まで安全に使えるように！

すでにMicrosoftは、サポート終了後もセキュリティ更新プログラムの配信を受け取れるようにする、有償のESU（拡張セキュリティ更新）サブスクリプションを案内しています。ただし、企業団体向けの料金体系は、1台につき数年で10万円クラスの利用額という、簡単に手を出せない設定金額です…。

ところが、Windows 10の個人ユーザー（Windows 10バージョン22H2）には朗報が。更新プログラム「KB5062649」以降のWindows Updateをインストールして、パソコンを再起動します。

その後、Windows Updateの画面を開けば、新たな拡張セキュリティ更新プログラムに「今すぐ登録」のボタンが出現。これまでは出なかった案内なので、迷わず押してみると。

2025年10月14日のサポート終了後も、拡張セキュリティ更新プログラムに登録すれば、安全にWindows 10を使い続けられる選択肢が差し伸べられます。利用料金が気になりますが、まずは「次へ」をクリック。

この方法で登録するには、Microsoftアカウントでのログインが必須となります。

残念ながら、もしMicrosoftアカウントがない場合、これなしでプログラム登録はできませんので、そこは絶対条件として了承が必要ですね。

Microsoftアカウントを利用しており、条件を満たしていれば、なんと追加料金なしで登録可能！ 登録ボタンを押すと、あっけないもので、数分もかからず、無料で2026年10月13日まで、セキュリティ更新を受け取りながらWindows 10を使い続けられる環境が整いますよ。

無料登録の条件を満たすのは簡単

有償でしか提供されてこなかった、Microsoft公式の拡張セキュリティ更新サブスクリプション。これを1年間の限定ですが、無償で利用可能になる新プログラムの魅力は絶大でしょう。

もっとも簡単に無料登録条件を満たす方法は、Microsoftアカウントとひもづける「Windowsバックアップ」の有効化です。もしまだであれば、設定画面から「アカウント」を選択しましょう。

左サイドのナビゲーションからWindowsバックアップに入ると、設定可能な画面になります。ここで「Microsoftエクスペリエンス全体でユーザー設定にすばやくアクセスする」をオンにしさえすれば、条件達成。Windows 10のサポート終了後も、そのまま無料で1年間はパソコンを安全に使える環境設定が簡単にできあがるというわけですね。

ちなみにWindowsバックアップの本来の用途は、Windows 11への移行をスムーズに進めるためのもの。Microsoftとしては、特別に無料でセキュリティ更新に限ってWindows 10サポートを延長するものの、その提供条件に組み入れ、なんとかWindows 11に移行させたい苦肉の策だったかもしれません。

実際にはWindows 11を快適に使うための壁があるため、買い替えしか選択肢のないマシンへの限定措置ともいえそう。終了へのカウントダウンがなくなったわけではないので、ご注意を。

