2025年10月31日（金）、『SAPPORO STREAM HOTEL』の7階にある『BAR & GRILL Splish』にて、一夜限定のハロウィンイベント『Halloween Sweets Buffet 2025 ～Wonder Forest Magic～』が開催されます。

画像：東急ホテルズ

『Halloween Sweets Buffet 2025 ～Wonder Forest Magic～』では、スイーツや演出、キャラクターに“憑依”されたスタッフ、館内装飾など、ホテル全館がハロウィンムードに包まれます。

画像：東急ホテルズ

幻想的な森をイメージしたブッフェ台には、約20種類の個性豊かなスイーツが並びます。見た目にも楽しく、味わいにも深みを持たせたラインアップで、ハロウィンの夜にぴったりのひとときを演出！

さらに、自分だけの“魔法のデザート”を完成することができるソフトクリーム＆トッピングコーナーや、香ばしく焼き上げられたチュロス、ひと口サイズのブラウニーなど、組み合わせの楽しさも魅力です。

画像：東急ホテルズ

ライブ感あふれる実演メニューでは、“シェフゾンビ”が目の前で豪快にカッティングしてくれるローストビーフが登場！ 低温でじっくり火入れされ、とろけるような食感を味わうことができます。

ドリンクも充実。スパークリングワインや赤・白ワインなどのアルコールに加え、紅茶、日本茶、コーヒー、ソフトドリンクも飲み放題なので、甘いスイーツや濃厚な料理と相性のよいペアリングを楽しめますよ。

画像：東急ホテルズ

店内には、臆病だけど腕利きのシェフゾンビや、森のアイドルのワンダーくん、案内役の魔女さん、迷い人を導く狼男のウルフさんなど、個性豊かな住人たちが暮らしています。彼らは、ホテルスタッフに憑依して現れたり、ブッフェ台に設置されたランタンや装飾にそっと隠れているかも。

そんな不思議な住人たちを見つけ出し、応募すると、正解者の中から抽選でホテルランチご招待が当たるチャンスも◎

詳細情報画像：東急ホテルズ

Halloween Sweets Buffet 2025 ～Wonder Forest Magic～

開催日：2025年10月31日（金）

開催時間：18:00～21:00（L.O.20:30）

開催場所：北海道札幌市中央区南4条西4丁目1-1 SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」

料金：1名 6,000円

※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります。

※席の指定はできません。

※本商品はお子さま料金の設定はありせん。

※満席になり次第ご予約受付を終了します。

※写真はすべてイメージです。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

北海道Likers編集部のひとこと

すべてが“この日だけ”の特別仕様！ 没入型のハロウィン体験ができる『Halloween Sweets Buffet 2025 ～Wonder Forest Magic～』は、魔法の時間にどっぷり浸かれそうですね！

仮装での来場も大歓迎なんだとか◎ 非日常の甘く妖しいハロウィンの夜を、思い思いのスタイルで過ごしてみては！

文／北海道Likers

【画像・参考】札幌で一夜限りのハロウィン・スイーツブッフェを開催！SAPPORO STREAM HOTELが贈る幻想世界「Wonder Forest」 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。