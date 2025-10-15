バッグの中身企画でも多くのレディたちが持っていた爛妊献メ瓠スマホでもきれいに撮影できるけれど、あえてデジカメで撮る理由って？ 今回は日常的にデジカメを使っているレディに、推しポイントと撮った写真について語ってもらいました♪

八木友理恵ちゃんはSony RX100VII(DSC-RX100M7）を愛用中♡

モニターをタッチするだけでシャッターが切れたり、被写体に自動でピントを合わせてくれたりと、フィルターをのぞかなくても高速撮影が実現。オープン価格／ソニー

推しPOINT

シーン認識機能や美肌効果など、さまざまな被写体に対応できる機能が豊富。犬の柔らかい毛並みや日常をエモく感じさせるレトロな仕上がりが叶います。

A：シャンデリアの細かなディテールや窓からの光など、細部まできれいに写し出せました。

B：察知するモードで、ブレてない、可愛い写真が完成。柔らかい毛の質感も出てる！

C：光に広がりが出て、夜景でもきれいな肌色＆ピントもしっかり合っているのがうれしい。

渡邊千明ちゃんはCanon PowerShot G7 X Mark IIIを愛用中♡

撮影時に液晶モニターで背景のボケ具合やプリセットのフィルター効果を選べたりと、仕上がりをイメージしながら好みの写真へと近づける。オープン価格／キヤノン

推しPOINT

レンズが光を集めてくれる仕様で、暗い場所でも顔色を明るく写してくれます。スマホだと加工感が強まるけど、これなら自然に盛れて年相応な写真に。

A：自然光が入っていない状態でも肌に光を集めてくれて、ナチュラルでなめらかな肌に♪

B：色みがはっきり出ているのが好みなので、人物撮影のモードで背景をぼかすことなく撮影。

C：前に置いたスイーツを目立たせたかったので、モニターを見ながら後ろのぼかしを調整。

