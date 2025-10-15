歌手の山本リンダ（74）が15日、都内で歌手生活60周年を記念したコンサートを開いた。

ステージでは「どうにもとまらない」、「狙いうち」など17曲を披露。中盤にはプライベートでも親交がある歌手の氷川きよし（48）が花束を持って登場。節目を祝っていた。

氷川とは山本が1966年にリリースしたデビュー曲「こまっちゃうナ」と、氷川の「きよしのズンドコ節」で共演。会場を沸かせた。

山本は62年にファッション雑誌「装苑」でモデルとしてキャリアをスタート。15歳の時に舟木一夫（80）の「高校三年生」などを手がけたヒットメーカー・遠藤実さん（享年76）が作詞・作曲したデビュー曲「こまっちゃうナ」は、売り上げ100万枚を超える大ヒットとなった。

公演前に取材に応じた山本は、爆発的な人気を誇ったデビュー曲に続くヒットを出すのは「大変なことだった」としみじみ。起死回生の一手として72年にリリースした20枚目のシングル「どうにもとまらない」で見せた大胆なヘソ出しルックは「私がアイデアを出したの」と秘話を明かした。

ファッションモデルとしてショーの中で、ヘソ出しをした経験を思い出し「Yシャツを胸の下で結んで、ぴちっとしたジーンズをはいて」と提案。プロデューサーに「赤と黒の情熱的なイメージでいこう！」と返され、赤いシャツと黒のパンタロンスタイルの衣装が決まったという。

挑発するような動きは「アクション歌謡」の先駆けとなり、またアグレッシブなダンスを取り入れたことがセクシーなスリットが入ったパンタロンが誕生するきっかけになった。

「膝下がひらひらして格好いいし、世界で初めてのパンタロンが生まれました。スリット入りの元祖です！！！」とアピールしていた。

節目のステージでは、ホットパンツにロングブーツで美脚も披露。変わらぬ脚線美に「よく見ると色々変わっているんですけど、声の方もお陰さまで元気で体も元気。できるだけ長く歌っていきたいと思っています」と生涯現役を誓っていた。