先週から続いている円安により、私たちの生活にさまざまな影響が出ています。外国産の牛肉を使う焼き肉店は値上げのピンチに悩んでいます。また、さらなる円安が薬不足につながるのではと懸念する声もありました。

■円安で…焼き肉店、一部メニューを値上げ

1人前1000円を切る値段でカルビやロースを味わえる焼き肉店。お客さんはご飯も進み、笑顔もこぼれます。

取材した店は、安さにこだわり、メニューの半分以上は外国産の牛肉を使っています。その多くがアメリカ産のものです。

お客さん

「とてもリーズナブルで、この値段で、2人で食べられるの最高」

お客さん

「好きなものなので気軽に行ける値段だとうれしい」

ただ…。

焼肉坂井ホールディングス 事業部長補佐 小室哲郎さん

「円安の影響で輸入牛肉が非常に高くなっています。10月8日からロースを中心とした一部商品の価格改定を行った」

人件費や光熱費などを切り詰めていたものの、円安の影響も大きく、苦渋の決断で値上げを選択。

焼肉坂井ホールディングス 事業部長補佐 小室哲郎さん

「このまま円安の動きが加速したら非常に困る」

■空港では円安を実感…15日は1ドル＝151円台

円安の背景の1つが、高市新総裁の積極財政を見込んだ市場の動き、いわゆる「高市トレード」。

円相場を見ると、総裁選前日の3日は1ドル147円台でしたが、9日には一時153円台をつけるなど急速な円安に。15日も151円台で取引されています。

円安の影響を深刻に感じる場所が、空の玄関口。

アメリカ・ロサンゼルスへ行く人

「円安が進んでいるので、あまり考えていたら行けない」

「どんどん（ドルが）上がってる」

「いまが一番安いと思って予約しました」

ハワイへ行く人

「普通のレストランで、2人で1品ずつ食べるとチップ入れて1万円超える」

──1万円？

ハワイへ行く人

「超えるの！ 価格も上がっているしホテルも上がっているし、すべて上がっている。びっくりする値段ですよ」

円安を実感する声が聞かれました。

添乗員の仕事のためアメリカへ行く人は、お客さん用も含めて30万円を両替することに。両替を終えて、戻ってくると…。

アメリカへ行く人

「円安ですね。30万円と2000円くらいが1900ドル。多分すぐなくなると思う、チップとかで。かなり落ち込んでいます。もうちょっと上がってくれないとさみしいです」

■薬不足に円安が“追い打ち”の懸念も…

円安の影響は、暮らしに欠かせないものにまで…。

有明ファミリー薬局 薬剤師 小林和正さん

「出荷調整品というのが（店に）入りにくい薬。あるいは入らないような薬」

取材した都内の薬局では、せき止めなどの一部が「薬不足」になっているといいます。ジェネリック医薬品の生産体制の不安定さなどにより、薬不足は以前から続いている状況ではありますが…。

有明ファミリー薬局 薬剤師 小林和正さん

「メーカーに聞いたときに『円安がつらいんです』という話を聞いた。円安で海外から輸入してくるものになると（薬の）コストが上がってくる。そうするとメーカーがどうしても（薬を）作れなくなる」

長引く円安も、品薄が続く理由の1つ。

さらに、ここ最近、急に寒くなる中…。

有明ファミリー薬局 薬剤師 小林和正さん

「元々冬場になってきたら、だいたいお薬が入ってこなくなって品薄がひどくなるけど、円安がひどくなると本当に薬が入ってくるのか不安はある」

インフルエンザが早くも流行入りし、薬不足が懸念される中、円安の加速でさらに薬の輸入に影響が出ないか心配しています。

◇

実際、この状況はどうなっていくのか？

市場関係者によると、政局の不透明な状況が続けば、円相場も不安定な状況が続く可能性があるということです。