歌手の山本リンダ（７４）が１５日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで歌手生活６０周年を記念するコンサート「ＬＩＮＤＡ ＹＡＭＡＭＯＴＯ ６０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」を開催した。



山本は、開演前に取材に応じ「今日まで来れたこと自体、感謝でいっぱい。皆さんがニコニコ元気になって帰ってくださったらすごくうれしい」とにっこり。

この日も、抜群のスタイルが際立つ衣装に高いヒールブーツで激しいパフォーマンスを披露した。元気の秘訣を問われると、「食べ物の好き嫌いがない。お野菜も果物も何でも大好き。体を動かすのも好き。エスカレーターと階段だったら階段。あとは自転車も大好き」と明かした。

６０周年を振り返って「思い起こすことがたくさんあります。大変な時もいい時もいつも涙です」としみじみ。

また、山本といえば、犖義弔悗十个鍬瓩世「今はちょっと恥ずかしい」と照れ笑い。「あの頃は、恥ずかしいっていうよりも、なんかインパクトが必要だと思った」と語った。

改めて「本当に幸せです。お客さまに喜んでいただけるように、一緒に元気になってまた頑張っていきましょう。７０周年目指します！」と今後の活躍を誓った。