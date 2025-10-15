奨学金の返済をしている私。夫は周りに「こいつ、借金してるんだって（笑）」私が怒るも『衝撃発言』が

筆者の友人は空気の読めない夫に呆れていました。

夫は他の友人の前で妻のプライベートな話をネタにするのです。

その話の全貌とは？

夫の言動に呆れています。

いくら自分の妻のこととはいえ、妻のプライベートを本人の許可なしに人に話すのはよくないのではないでしょうか。また、奨学金とギャンブルで作った借金を同じといいはるのも、あまり理解できません。人としてもう少し成長してくれるといいですね。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：テル子武

FTNコラムニスト：ichika.K

2児の育児を機に、ママの悲喜こもごもを描くライターとしての活動をスタート。子育てメディアなどの執筆を経て、独立し現在はltnでコラムを連載中。大手企業の総合職でのOL経験、そこから夫の単身赴任によりワンオペでの育児を行った経験から、育児と仕事を両立するママの参考になる情報を発信すべく、日々情報をリサーチ中。