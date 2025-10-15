まったりと寝そべるややちゃん。不意に自分の尻尾が気になって前足を伸ばす様子が可愛すぎると話題になり、再生回数は5.3万回を突破。コメント欄には「癒し」「可愛すぎ」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：窓辺でまったりと寝そべっていた子猫→自分のしっぽを見ると…】

なんでも気になるお年頃

TikTokアカウント「やや」に投稿されたのは、子猫が自分の尻尾にじゃれつく動画。マンチカンのややちゃんはまだ生まれて1年にも満たない子猫です。ややちゃんの日常は初めてのことばかりで、毎日いろんなことに興味津々なんだとか。

窓辺に伏せてまったりする時間にも、ややちゃんの好奇心は止まりません。何か面白いものはないかな、といった表情で周りを興味深そうにキョロキョロと見回していたんだそう。

尻尾がおもちゃに見えちゃう子猫

気になるものを探しながら尻尾を振っていると、もふもふの自分の尻尾が目に入ったややちゃん。自分で動かしているにも関わらず、魅惑的なおもちゃに見えてきたようです。

次第に触らずにはいられなくなったのか、短い前足をしきりに尻尾に伸ばしていたとか。しかしそれはおもちゃではなく自分の尻尾。すぐに我に返り「なぁんだ」といった顔で毛づくろいを始めたんだそう。

尻尾があるのは初めて、といったややちゃんの初々しさはまさに猫生1回目。思わず笑ってしまう一コマでした。

届きそうで届かないおもちゃ

実はややちゃんが尻尾を気にするのは今回が初めてではないそう。これまでの投稿にも尻尾を追いかけるややちゃんの姿がありました。

逃げていく尻尾を一生懸命追いかけて1人で遊んでいたんだとか。マンチカン特有の短い足でなかなか届かないところもややちゃんの好奇心をくすぐるのかもしれません。

いろんな初めてを経験しながら少しずつ成長していくややちゃん。その可愛らしくチャーミングな姿から目が離せません。

こちらの動画には「猫生1周目で可愛い」「もさもさ」と、ややちゃんが自らの尻尾に夢中になる姿を微笑ましく見守った視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「やや」では、あどけないややちゃんの日々の様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「やや」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。