リーグ優勝決定シリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点で完投し、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の完投勝利は、球団21年ぶりの快挙。試合後、同僚内野手は「素晴らしかった」と、山本の投球を絶賛している。

エースの仕事を全うした。山本は初回にチョウリオに先頭打者ホームランを浴びるも、その後は圧巻のピッチング。抜群の制球力とスプリットを軸に凡打の山を築くと、最後は空振り三振で完投し、ドジャースを勝利に導いた。9回111球で被安打はわずか3。7奪三振1失点でチーム21年ぶりとなるPS完投勝利を飾った。

初回の被弾からすぐに立ち直った山本を絶賛したのは、この日は左翼を守ったキケ・ヘルナンデス。米専門メディア「ドジャース・ネーション」のYouTubeチャンネルが、ロッカールームでインタビューを受けるキケの動画を公開。「今日一番素晴らしかったのは、初球でホームランを許した後も平常心を保ったことだ」と、見事立て直した山本を褒めたたえている。

9回までわずか3安打に封じた山本に対し、「（被弾に）影響されることなく、チームを試合に踏みとどまらせてくれた」と感謝。続けて「次の回で同点にして、リードを奪えたことは大きかった。彼は落ち着いて投げて我々が打つのを待ってくれた」と、我慢の投球を見せた山本に敬服していた。



（THE ANSWER編集部）