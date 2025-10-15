今田美桜、「anan AWARD 2025」受賞 今後挑戦したいことは「ちょっとダークな役」
女優の今田美桜が15日、都内で開催された「anan AWARD 2025」授賞式に出席。俳優部門を受賞し、今後挑戦してみたい役どころを明かした。
【写真】大人っぽいドレスで登場した今田美桜
「anan AWARD」は、ライフスタイル女性誌「anan」が選ぶ「時代を象徴するスター」を表彰するイベント。この日はtimelesz、大橋和也（なにわ男子）、QuizKnockを代表して伊沢拓司、東問、東言、宝塚歌劇団を代表して鳳月杏、数々の人気ドラマや映画を手がけた塚原あゆ子、見取り図の盛山晋太郎も登壇。また、キヨ、北海道日本ハムファイターズの選手、PLAVEは映像出演したほか、開会宣言を黒柳徹子が、MCを永島優美アナウンサーが務めた。
今田は「私自身、この2025年はかなり挑戦の年といいますか、初めて経験させていただくこともたくさんありまして」と回想。「その中でこのような賞をいただいて、みなさんに楽しい時間を届けられていたのかな、と。とてもうれしく思います」と受賞の喜びを語った。
NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じた今田。「一人の半生を演じるのは初めての経験ではありましたけど、北村（匠海）さん、キャスト・スタッフのみなさまの支えのおかげで、1年間無事に楽しく乗り越えられることができました」と撮影を振り返った。
今田は放送終了後も「『あんぱん』見てるよ」と声を掛けられることがあるそうで「こんなにもいろんな方々に届いていたんだな、ということを日々実感しております。とても素敵な1年間を過ごさせてもらいました」としみじみ。今後挑戦したい仕事については「俳優としてちょっとダークな役とかにも挑戦したいですね」と笑顔で語り「お見せできたらいいなと思います。お待ちしております」と期待を込めた。
