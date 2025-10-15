U-20イングランド代表、ボーンマスと対戦へ

日本サッカー協会（JFA）は10月15日、U-22日本代表が11月にイングランド遠征を行い、U-20イングランド代表およびAFCボーンマスと対戦すると発表した。

大岩剛監督率いるU-22日本代表は11月14日にU-20イングランド代表と対戦し、17日にはイングランド・プレミアリーグのボーンマスとの2連戦で強化を図る。なお、今回の試合は両チームとも2005年以降に生まれた選手で構成される。

大岩監督は今回のイングランド遠征について、「U-20イングランド代表と、プレミアリーグのAFCボーンマスとアウェイで対戦できることは貴重な機会」と意義を語った上で、「この遠征が来年1月のAFC U23アジアカップに向けた強化の場となる」と強調。さらに、「ロサンゼルスオリンピックを目指す同世代のイングランド代表とできることは、我々にとっても大きな経験となる」と語り、実りあるイングランド遠征にする意欲を示した。

大岩監督のコメント全文は以下のとおり。

「今回の遠征でU-20イングランド代表と、プレミアリーグのAFCボーンマスとアウェイで対戦できることは貴重な機会だと思います。この遠征が来年1月に行われるAFC U23アジアカップに向けて強化の場となりますし、ロサンゼルスオリンピックを目指す同世代のイングランド代表とできることは、我々にとっても大きな経験となります。自分たちの持てる力を発揮し、個人としてもチームとしても様々なことにトライできるよう、しっかりと準備していきたいと思います」（FOOTBALL ZONE編集部）