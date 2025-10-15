山本リンダ、歌手デビュー６０周年公演で氷川きよしと共演「７０周年目指します！」

歌手の山本リンダ（７４）が１５日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで、歌手生活６０周年を記念したコンサート「ＬＩＮＤＡ ＹＡＭＡＭＯＴＯ ６０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」を開催した。代表曲「どうにもとまらない」「狙いうち」など全１７曲を熱唱した。

ゲストで登場した氷川きよし（４８）とはプライベートで仲良しで「私の舞台にゲストで来ていただいたのは初めて。自分のコンサートで独り占めできるわー！」と笑顔。デビュー曲「こまっちゃうナ」と「きよしのズンドコ節」をメドレーで披露して沸かせた。「幸せだな、と思いながらできるだけ長く歌っていきたい。７０周年目指します！」と意気込んだ。

開演前には報道陣の取材に応じ、若さの秘訣（ひけつ）について「食べ物の好き嫌いがないんですよ。お野菜もお魚も果物も大好き。体を動かすのが好きで、エスカレーターがあっても階段を上る」とアクティブな生活を明かした。自らの年齢について「いくつになったか忘れちゃった！ えっと、７０歳半ばをちょっと超えました」と話し、関係者に「７４歳です…」とツッコまれる一幕もあった。

「こまっちゃうナ」のキャンペーンで訪れた新潟で声を掛けられ、デビューの実感に涙した思い出も披露。１９７２年発売の「どうにも―」についても、「広島のデパートの８階でサイン会をした。それまでは（レコードを）５枚、１０枚売るの大変だった。『（ファンが）１階まで並んでますよ』と言われ、涙が色紙に落ちるぐらい感動した」と振り返っていた。