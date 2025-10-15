卓球のアジア選手権女子団体決勝が１５日、インド・ブバネーシュワルで行われ、世界ランク２位で前回覇者の日本は、同１位の中国にマッチカウント０―３で敗れ、準優勝だった。

第１試合では、シングルスの世界ランク１１位でカットマンの橋本帆乃香（デンソー）が同２位の王曼碰（おう・ばくいく）から第１ゲーム（Ｇ）を１２―１０で先取したが、第２Ｇ以降、挽回されてゲームカウント１―３で敗れた。

第２試合では、シングルスの世界ランク日本勢トップ７位の１７歳・張本美和（木下グループ）が同１位で世界選手権個人戦金メダルの孫穎莎（そん・えいさ）に挑んだ。第１Ｇは序盤リードを奪ったが、ラリーでバック側をつかれるなど、孫の怒とうの攻撃にリズムを取られた。サーブやレシーブで早めに仕掛けて粘ったが、９―１１で落とした。１―１の第３Ｇ終盤はロングサービスを駆使したが、７―１１で落とし、ゲームカウント０―３で屈した。

第３試合では、シングルスの世界ランク１４位でパリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が同４位で中国の成長株・蒯曼（かい・ばん）と対戦。第１Ｇは１１―８で先取したが、第２Ｇの９―８から追いつかれ、１０―１０の競り合いからフォアをバック側にクロスに連続で決められて１０―１２で落とした。１―１の第３Ｇは蒯が勢いそのまま攻めてきて６―１１で連取された。１―２の第４Ｇではゲーム終盤に追いつかれ、相手のチャンピオンシップポイントから最後は、早田のバックハンドドライブがオーバーし、ゲームカウント１―３で敗れた。日本チームとしても、敗戦が決まった。