飯山市で13日、地元出身でオリンピック銅メダリストの竹内択選手が主催するスキージャンプ大会が開かれました。



スペシャルゲストの登場に会場は大いに盛り上がりました。



「高～い！」



今年で6回目を数える『teamtaku CUP 2025』



主催したのは飯山市出身でソチオリンピックのスキージャンプ団体銅メダリスト・竹内択選手で、自身が率いるプロスポーツチームのメンバーと共にプロデュースしています。





コンセプトは「子どもたちに夢を抱いてもらう」こと。今年は小学生から社会人のジャンパー、およそ170人が出場しました。リポート「この中から未来のオリンピック選手は出るんでしょうか？今中学生によるジャンプが行われています、おーきれい！」優勝した小学生「オリンピックで金メダル取れるように頑張りたい」会場には競技以外でも来場者に楽しんでもらおうと、ご当地グルメを味わえるキッチンカーやゲームコーナーも。これもすべて竹内選手のアイデアです。竹内択 選手「必ずしもスキージャンプじゃなくてもよくて、この場に来て楽しい何かを感じるものがあれば、それに向かって夢を抱いてもらいたい、例えば音楽聞いてDJなりたいとか、飲食でもなんでもいいけど夢をつかむきっかけになれば僕たちとしてはすごくうれしい」トークショーにはスペシャルゲストも登場。北京オリンピックノーマルヒル金メダリストの小林陵侑選手に…。先月、ルーマニアで開かれたサマーグランプリで初優勝した女子期待の若手ジャンパー、一戸くる実選手。そして「8回」のオリンピック出場を誇るレジェンド・葛西紀明選手。葛西選手「ウルトラソウル！」トークはまず、アスリート界屈指のオシャレ番長、小林選手のファッションの話題に。小林陵侑選手「急いで出てきたので、（中は）タンクトップで」そして、開幕まで残り4か月を切ったミラノ・コルティナオリンピックについて意気込みを語りました。葛西紀明選手「もし出られれば9回目のオリンピック、前人未踏なのか知らんけど出場したい」小林陵侑選手「オリンピックという皆さんがテレビで見られる舞台で、ビッグジャンプしてパワー届けられたらいいなと思います。もちろん金メダル目指して頑張ります！」そして38歳のベテランの竹内選手も同じ「夢」を抱いています。竹内択選手「選手活動もしているしオリンピック目指しているので最後の最後まで諦めずいきたいし、自分の可能性をもっと広げていきたいので頑張りたい」