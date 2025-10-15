8人組グループ「timelesz」（菊池風磨、佐藤勝利、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が、「anan AWARD 2025」に登場しました。

「anan AWARD」とは、常に時代に寄り添い旬のトレンドを発信し、時のスターを特集してきた『anan』が、 その年を象徴し、活躍したスターの方々を表彰するイベント。

今年は、8名体制での活動をスタートさせ、テレビ番組への出演は勿論、12月には京セラドーム、来年1月には東京ドームでの公演も決まり、快進撃を続けている「timelesz」。





大賞に輝いたことを佐藤さんは‟大賞をいただけたのは、今まで支えてくださったファンの皆様、「タイプロ」以降に新しく応援してくださった皆様、「secondz」のみんな、スタッフの皆さんが支えてくださっているからこの賞をいただけました。僕たちからも感謝を届けたいです”と感謝をしました。



大きな飛躍のきっかけになった「timelesz project」を振り返り菊池さんは‟自分たちが始めたこととはいえ、もちろん大変な時もありましたし、辛い瞬間もありました。ただもうすごく楽しい日々でした。”と語ると、‟ここにいるメンバーだけじゃなくて、参加してくれたメンバーは本当に素敵な仲間たちだと思ってるので、この仲間たちと出会えたってことがすごく僕にとっても財産だし、すごく楽しかったんで、もう1回やって16人組にしようか。”と冗談を交えて話し、会場を笑わせました。





これまでは俳優として活動していた寺西さんと原さん。加入から半年が経ち寺西さんは‟僕は元々一人で活動していたけど、オーディションを受けて、本当に色々な気づきがあって濃い期間でした”と振り返ると、‟「グループがあってメンバーがいる」「timeleszを応援してくださっているファンがいる」ということが頑張る理由の一つになったのが僕の変化”と語りました。







原さんは‟今までは一人でやってきた活動で、自分が頑張ったことが自分に返ってきたけど、今はtimeleszという家族に還元できていことの喜びが凄い。”とこれまでを振り返ると、‟8人本当に仲が良くて、本当の家族のような関係性がもっと深まっていいグループになっていけたら”と笑顔を見せました。

今後やってみたい仕事について猪俣さんは‟マルチに活躍していくタレントさんになりたい。最近は初めてお芝居をさせていただいて、いろんな感情が芽生えたのでいろんな演技の仕事をやっていけたら嬉しい”、橋本さんは‟色々やりたいけど、モデルの仕事もやらせていただけたらと思ったりもしています。目の前のことを全力でやりたい”、篠塚さんは‟いろんな活動をしていて楽しいけど、ananさんと一緒にすると普段自分じゃしないようなスタイリングをしていただいて、雑誌に載るお仕事が楽しい。モデルの方面でも活動出来たら”とそれぞれの夢を明かしました。









さらに、「timelesz」として迎えるドーム公演について、松島さんは‟とにかく感謝を伝えられる場として、僕たちにしかできないエンタメを届けたい。”と意気込むと、‟すごく今楽しいんですよ。「timelesz」って楽しそうだな。その空間に僕たちも一緒に混ざりたいなって。そんなふうに思ってもらえるような空間を作れたらなという風に思っているので。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。”と呼びかけました

【2025年度受賞者】



anan AWARD 2025 大賞：timelesz

anan AWARD 2025 俳優部門：今田美桜

anan AWARD 2025 スーパーアイドル部門：大橋和也（なにわ男子）

anan AWARD 2025 ボディメイク部門：盛山晋太郎（見取り図）

anan AWARD 2025 ボーダーレスカルチャー部門:PLAVE

anan AWARD 2025 クリエイティブ部門：QuizKnock

anan AWARD 2025 カルチャー部門:塚原あゆ子

anan AWARD 2025 アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

anan AWARD 2025 絶対王者部門:キヨ

anan AWARD 2025 ステージ部門:鳳月杏



