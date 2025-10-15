5人の拉致被害者が帰国してから10月15日で23年。蓮池薫さんが加茂市の高校で講演を行いました。進展がない拉致問題。蓮池さんは「北朝鮮を許さない人がいれば、長期戦が通用しないとわかる」と訴えました。



あの日から、10月15日で23年。拉致被害者の蓮池薫さんです。



〈拉致被害者・新潟産業大教授 蓮池薫さん〉

「日本から十数名が連れ去られた。私の人生、奪われました」



1978年に柏崎市の海岸で妻の祐木子さんとともに北朝鮮に拉致されました。





〈拉致被害者 蓮池薫さん〉「今から23年前、北朝鮮によって拉致が認められた、そして5人が帰り、ほかの拉致被害者は北は亡くなったということで、今もそのように伝えている」2002年に行われた日朝首脳会談。北朝鮮は日本人の拉致を初めて認めました。そして、1か月後の10月15日。（リポート）「拉致被害者の5人の皆さんです。今、大きく手を振りました」蓮池さんや曽我ひとみさんなど5人の拉致被害者が帰国を果たしました。しかし、13歳で拉致された横田めぐみさんや曽我さんの母・ミヨシさんの姿はありませんでした。5人が帰国して以降、進展がない拉致問題。家族の高齢化も進み、健在なのはめぐみさんの母・早紀江さんだけとなりました。当時を知らない高校生たちに。蓮池さんは北朝鮮での生活など実体験を伝えました。そのうえで「若い人たちに北朝鮮を許さない人がいれば、 長期戦が通用しないことがわかる」と事態の打開を訴えます。〈拉致被害者 蓮池薫さん〉「今後、日本国内でもう拉致問題いいじゃないかこのぐらいにしてやろうといったときに、待ってよ、それ『拉致被害者を見殺しにすることですよ』と私は皆さんにそういう考え方をもっていただければなと思います」高校生からはこんな質問が。〈高校生〉「原動力となっているものはなにか」〈拉致被害者 蓮池薫さん〉「一緒に苦労を共にした拉致被害者の方々を（残して）、我々だけ帰ってきた、申し訳ない」帰国から23年。蓮池さんはもどかしさと焦りを募らせています。〈拉致被害者 蓮池薫さん〉「ここまで若い人たちにお願いしなきゃならない状況になったことも、やるせない。拉致問題というものが若い人たちにとっても解決することが非常に大きな意味があるんだと知っていただきたい」〈高校生〉「人に伝えていくことが私たち小さな力でもできると思うので、たくさんの人にこの事件の悲惨さや無念さを伝えて、長い時間、この問題について考えさせることが大切かなと思います」一刻も早い被害者全員の救出のため、拉致問題を自分事としてとらえてほしい。蓮池さんは訴え続けています。