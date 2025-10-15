55歳独身女性が初めて推しアイドルのイベントへ。しかし観覧券は配布終了…どうする!?／ハルコの恋
『ハルコの恋 55歳の私が35歳年下のアイドルを好きになったらダメですか？』（久保マシン/KADOKAWA）第12回【全23回】
【漫画】『ハルコの恋 55歳の私が35歳年下のアイドルを好きになったらダメですか？』を第1回から読む
誰かを熱狂的に思う気持ちが、自分を強くしてくれる――！ おしゃれも美容も興味がなく、恋を知らぬまま大人になった55歳の独身女性・ハルコ。スーパーでパートとして働きながら、孤独な日々を淡々と生きていた。そんなある日、偶然テレビで見かけた20歳のアイドル・愛賀光に一目ぼれし、人生で初めての恋を知ることに。推し活仲間との触れ合いや、新たな出会い…推しの存在が暗く閉ざされていたハルコの世界に少しずつ光をもたらし、彼女の日常を変えていく。アラフィフ女子・ハルコの遅い青春を描く『ハルコの恋 55歳の私が35歳年下のアイドルを好きになったらダメですか？』は、推しがいる人の共感を集めること間違いなしの一作です。
