お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が１５日、都内で行われた「ａｎａｎ ＡＷＡＲＤ ２０２５」授賞式に出席し、体重を大幅減量した期間の苦労を語った。

盛山は、同アワードのボディメイク部門を受賞。トロフィーを手に「よっしゃー！！」とシャウトし、喜びを爆発させた。

盛山は今年、同誌で「表紙を飾りたい」とリクエストしたことをきっかけに、ボディーメイク企画に登場。当初の予定を超えて体重を２０キロ減量して引き締まったボディーを披露し、大きな話題を呼んだ。これまで体重は「ＭＡＸ１２５キロあった」そうで、同誌の企画を開始した当初は「１０４キロくらいからのスタートで、そこから１００日間で２０キロ痩せた」と大幅な減量に挑んだことを告白した。

同企画でのバックカバー撮影の直前は「水抜き、塩抜きをして挑んだので、撮影の時はもうろうとしていた。大好きなチョコレートを我慢していた」と苦労を明かし、「撮影後に『ａｎａｎ』さんの計らいで、チョコレートのケーキをご用意いただき、一口食べて意識が飛びそうでした」と語った。

ＳＮＳでも減量での“激変ぶり”が反響を呼び「『＃私達の盛山を返せ』というワードがトレンドになった」と苦笑い。「でも油断するとすぐ太ってしまう。今は、（２０キロ減量した当時から）プラス３キロくらいで体型は維持してる。今、ブックカバーを見返すと、１０年連続ＬＤＨに書類選考で落ちてそうな感じの仕上がりですよね。でもそれくらいには絞れている」と自虐を交えたながら自賛していた。