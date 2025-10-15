ｔｉｍｅｌｅｓｚが１５日、都内で行われた「ａｎａｎ ＡＷＡＲＤ ２０２５」授賞式に出席した。

グループは同アワードの大賞を受賞。８人はシックな衣装でそろって登壇した。佐藤勝利は「大賞をいただけたこと、本当にうれしく思います。支えてくださったスタッフ、ファンの皆様のおかげ。みんなでいただいた賞です」と感謝した。

菊池風磨は２３年に個人で大賞を受賞した経験があり「やっぱりグループで取れるのは、ひとしおの喜びがある。今後も楽しいことを突き詰めたい」と笑顔を見せた。授賞式では８人でレッドカーペットを歩き、猪俣周杜は「いつも歩く歩行者天国とは違って、重みがありました」と天然発言でメンバーの笑いを誘った。

今年２月にオーディション企画を経て、新メンバーを迎えて８人体制に。新加入した篠塚大輝は、オーディション期間を「人生が１８０度変わった。つらいこともあったけど、あの日々は色あせない宝物です」と回想。菊池は「（オーディション期間は）つらい瞬間もあったけど、仲間達に出会えてすごく楽しい日々でした。もう一度やって１６人組にしようかな」とジョークを飛ばした。

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴでのソロ活動から、グループに新加入した寺西拓人は「グループがあるということが大きなこと。安心感が違う」。原嘉孝も「これまではひとりで活動していて、頑張ったことは自分に返ってきていたけど、今はｔｉｍｅｌｅｓｚという家族に還元できることの喜びが大きい」とグループ愛を語った。

年末年始には、初のドームツアーを開催するなど破竹の勢いを見せている。佐藤は「なかなか立てないステージ。全力で楽しんでいい時間にしたい」と気合十分。松島聡も「感謝を伝える場として僕たちにしかできないエンタメを届けたい」と約束した。